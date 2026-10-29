Terrorismo e radicalizzazione online: eseguita una misura cautelare nei confronti di una minorenne nel Ragusano

CATANIA, 29 Ottobre 2026 – La Polizia di Stato di Ragusa ha dato esecuzione a un’ordinanza della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Catania, nei confronti di una minore di origini albanesi residente nella provincia ragusana. La giovane è gravemente indagata per i reati di auto-addestramento e apologia con finalità di terrorismo, anche internazionale.

L’attività investigativa ha preso le mosse da una segnalazione dell’AISI riguardante un’utente del web particolarmente attiva nella pubblicazione di contenuti di matrice jihadista sui social network, in particolare su TikTok. L’identificazione della ragazza è stata successivamente ultimata dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. I capillari approfondimenti della Digos di Ragusa, condotti anche all’interno dell’ambiente scolastico frequentato dalla giovane, hanno consentito di riscontrare un repentino cambio nelle sue abitudini quotidiane, caratterizzato dal progressivo isolamento e dal restringimento delle amicizie alle sole compagne di classe di religione islamica.

Sottoposta a costante monitoraggio, lo scorso mese di maggio la minorenne è stata destinataria di un decreto di perquisizione che ha portato al sequestro dei suoi dispositivi elettronici. L’analisi tecnica condotta dagli specialisti della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione ha fatto emergere con chiarezza il profondo percorso di radicalizzazione intrapreso dalla giovane: nei suoi supporti informatici sono stati individuati elementi di forte fascinazione per la narrativa e la propaganda del sedicente Stato Islamico, richiami alla simbologia dell’estrema destra, immagini e contenuti verosimilmente creati tramite intelligenza artificiale, oltre a una sistematica condivisione di materiale improntato al radicalismo violento e all’antisemitismo.

Gli inquirenti hanno inoltre accertato contatti diretti con presunti membri dell’ISIS e con utenti dediti alla promozione di azioni terroristiche. All’interno dei dispositivi sono stati rinvenuti numerosi file multimediali legati a Islamic State e ad altre sigle del terrorismo jihadista, inclusi video di propaganda raffiguranti esecuzioni sommarie, materiale apologetico del Daesh, manuali d’istruzione per l’auto-addestramento e la fabbricazione di esplosivi artigianali (home made explosives). Tra il materiale condiviso figuravano anche i filmati relativi alla violenta aggressione avvenuta lo scorso marzo all’istituto “Leonardo da Vinci” di Trescore Balneario (Bergamo), dove una docente di francese era stata ferita al collo con un fendente da uno studente tredicenne.

Alla luce del quadro probatorio raccolto, è stata disposta la misura restrittiva ed è stato eseguito il trasferimento della ragazza. Al termine degli adempimenti di rito, la minorenne — da ritenersi presunta innocente fino all’eventuale accertamento definitivo di responsabilità con sentenza irrevocabile — è stata condotta e collocata presso una struttura comunitaria per minori.

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