Scioperi, domani l’Italia si ferma, Pozzallo diventa il cuore della protesta nella provincia iblea

POZZALLO. 29 Ottobre 2026 – Lo sciopero generale di domani bloccherà l’Italia intera e in Sicilia i riflettori saranno puntati anche sulla città di Pozzallo. La mobilitazione nazionale indetta dall’Unione Sindacale di Base colpirà i settori pubblico e privato per chiedere tutele salariali, sicurezza e la stabilizzazione dei lavoratori precari. Nell’intera area iblea la protesta ha trovato la sua capitale nella città marinara, scelta come punto di riferimento per l’intera provincia di Ragusa.

L’appuntamento principale per i manifestanti del territorio è fissato per le 17 presso il Piazzale dei Marinai (zona Scordapene). Si tratta di una scelta dal forte valore simbolico che intende richiamare l’attenzione sulle problematiche occupazionali legate alla logistica, ai trasporti e all’economia del mare. Rispetto alle altre grandi città dell’isola, dove le manifestazioni si svolgeranno prevalentemente durante la mattinata come a Palermo e a Catania, Pozzallo guiderà la protesta in un orario pomeridiano per favorire la massima convergenza dei cittadini e dei lavoratori delle aziende locali.

Il sindacato di base sottolinea che la protesta di dopodomani intende dare una scossa alle politiche attuali sul lavoro e sul welfare. La mobilitazione fa parte di una gigantesca rete nazionale che vedrà incrociare le braccia da nord a sud in centinaia di comuni, e l’elenco dei presidi sul territorio nazionale rimane in costante evoluzione a causa delle continue adesioni che giungono in queste ore agli uffici della confederazione. Per i residenti della zona e per il comparto industriale locale, la giornata si preannuncia calda e carica di rivendicazioni sociali.

Salva