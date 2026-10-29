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Politica | Scicli

Scicli, si mettono in sicurezza tre torrenti ai fini del rischio idrogeologico

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Scicli, 29 ottobre 2026 – La giunta Marino rende noto che con decreto dell’Autorità di Bacino (n. 1015 del 28 ottobre 2026), la Regione Siciliana ha finanziato 500.000 euro per gli interventi di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione dei tre torrenti che solcano il territorio di Scicli, Donnalucata e Cava d’Aliga.

Si tratta del torrente San Marco, che discende dall’omonima collina, del torrente Currumeli, che sfocia nella spiaggia di ponente a Donnalucata, e del torrente Corvo a Cava d’Aliga.

A darne l’annuncio il sindaco Mario Marino e l’assessore alla protezione civile Enzo Giannone.

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