Scicli, il Polivalente di Jungi intitolato a Franzo Trovato: sabato la cerimonia ufficiale

SCICLI, 29 Ottobre 2026 – Sabato prossimo, 31 ottobre, alle 15, la comunità di Scicli si ritroverà al Villaggio Jungi per un appuntamento dal profondo significato sociale e sportivo: la cerimonia ufficiale di intitolazione del Campo Sportivo Polivalente alla memoria di Franzo Trovato. Scomparso prematuramente nel 2012 all’età di 55 anni, Trovato ha lasciato un’impronta indelebile nel tessuto cittadino, prima come instancabile impiegato dei Servizi Sociali e poi come appassionato e stimato manager del calcio locale.

L’evento rappresenta il coronamento di un lungo percorso di rinascita per l’impianto di Jungi, rimasto sbarrato e inaccessibile per oltre dieci anni prima di essere sottratto al degrado e restituito alla pubblica fruizione. Un’operazione complessa, guidata all’epoca con determinazione dall’allora assessore allo Sport, Guglielmo Scimonello, che ha fortemente voluto e coordinato i lavori di recupero strutturale per sottrarre l’opera all’abbandono, ha voluto ricordare l’appuntamento con una toccante nota personale: “Dedicare il campo Polivalente di Jungi a Franzo Trovato assume un valore profondo per tutta la comunità. Questa giornata non rappresenta soltanto un atto formale, ma è un momento di profonda commozione che tocca il cuore di tutti noi. Intitolare il campo del Polivalente a Franzo Trovato significa restituire a Scicli un pezzo della sua anima sportiva e sociale, legandola per sempre al ricordo di un uomo straordinario, che ha cresciuto intere generazioni con il sorriso, la generosità e i sani valori del campo. Se oggi possiamo vivere questo momento e vedere questo rettangolo di gioco finalmente vivo, il merito va a chi non si è rassegnato a vederlo morire. Voglio ricordare con profonda gratitudine il lavoro tenace e appassionato da me realizzato nel ruolo di ex Assessore allo Sport. In prima persona, ho fortemente creduto nel riscatto di questa struttura, strappandola a oltre dieci anni di abbandono e degrado con un impegno politico e personale che oggi porta i suoi frutti più belli. Grazie a quella lungimiranza, oggi questo non è solo un impianto sportivo rigenerato, ma diventa «la casa di Franzo». Un luogo di aggregazione dove ogni ragazzo che rincorrerà un pallone potrà respirare la stessa passione, la stessa lealtà e lo stesso amore per la nostra comunità che Franzo ci ha lasciato in eredità.”

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