Rosolini, furgone finisce sui binari della ferrovia: paura per un incidente in contrada Masicugno

Rosolini, 29 ottobre 2026 – Momenti di paura ieri mattina alle porte di Rosolini, dove un furgone è finito sui binari della ferrovia dopo una corsa fuori controllo. Alla guida del mezzo si trovava un dipendente di una ditta di Siracusa, rimasto ferito nell’incidente. L’episodio si è verificato lungo la strada di contrada Masicugno, l’arteria che costeggia il versante occidentale del centro abitato. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’incidente ci sarebbe stato un malfunzionamento dell’impianto frenante. Il conducente, accortosi di non riuscire ad arrestare il veicolo mentre procedeva in discesa, avrebbe perso il controllo del furgone. Il mezzo avrebbe prima superato la rotatoria lungo la strada statale 115, nel tratto compreso tra Rosolini e Ispica, per poi imboccare una strada secondaria e finire sui binari ferroviari dopo un salto di circa due metri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente e disposto il trasferimento all’ospedale di Siracusa. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi. Restano da chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e le cause del presunto guasto ai freni. L’incidente ha provocato momenti di apprensione in una zona situata in prossimità del centro abitato. Una disavventura che avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie, ma che, secondo le prime informazioni disponibili, si è conclusa senza gravi conseguenze per il conducente.

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