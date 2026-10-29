Ragusa, il sindaco sceglie tre nuovi assessori

RAGUSA, 29 Ottobre 2026 – Si amplia la squadra di Giunta con 3 nuovi assessori.

“L’idea che potessi trattenere gran parte delle deleghe non è mai stata presa in considerazione, se non per questi giorni di confronto con le diverse forze politiche della mia coalizione e con i Consiglieri di maggioranza – spiega il sindaco Peppe Cassì-. È un’azione di rilancio: per tutto il tempo che questa Amministrazione avrà a disposizione, poco o molto che sia, continueremo a portare avanti il mandato elettorale per una Ragusa che cresce, che consolida i tanti risultati di questi anni.

Aumentiamo l’impegno, la determinazione, l’entusiasmo, pronti a dare tutto fino all’ultimo giorno di lavoro, per spianare la strada a chi ci succederà al governo della città. Sono certo che molti degli attuali protagonisti politici presenti in Consiglio comunale saranno classe dirigente dei prossimi lustri, dando a Ragusa quella continuità necessaria affinché siano la norma cose che fino a qualche anno fa erano impensabili. Penso ad esempio a tanti spazi riqualificati, ai crescenti corsi di laurea, al trasporto pubblico, a una gestione sana del bilancio: gli esempi sono tanti e sotto gli occhi di tutti.

Le mie decisioni sono il frutto di considerazioni politiche ma anche personali. La mia intenzione è dare alla città slancio, freschezza, affidabilità, qualità. Anche altri consiglieri avrebbero meritato di ricoprire questo ruolo”.

Di seguito la ripartizione delle deleghe:

• Sindaco: Turismo, Cultura, Unesco

• Elvira Adamo: Politiche per l’inclusione, Servizi Sociali, Pari opportunità

• Marco Antoci: Bilancio, Tributi, Affari generali, Avvocatura

• Nunzio Basile: Verde pubblico, Servizi cimiteriali, Protezione Civile

• Simone Digrandi: Politiche giovanili, Digitalizzazione e innovazione, Sport, Salute e Benessere

• Andrea Distefano: Tutela animali, Frazioni e Contrade

• Gianni Giuffrida: Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia privata, Edilizia scolastica, Infrastrutture, Servizi tecnologici, Ambiente

• Giovanni Gurrieri: Centro storico, Polizia Municipale, Mobilità

• Carla Mezzasalma: Eventi e Spettacoli, Università e Ricerca, Sviluppo di comunità

• Catia Pasta: Pubblica Istruzione, Personale, Sviluppo economico e Politiche agroalimentari

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