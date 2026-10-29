  • 29 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 29 Ottobre 2026 -
News in primo piano | Politica | Ragusa

Ragusa, il sindaco sceglie tre nuovi assessori

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 29 Ottobre 2026 – Si amplia la squadra di Giunta con 3 nuovi assessori.
“L’idea che potessi trattenere gran parte delle deleghe non è mai stata presa in considerazione, se non per questi giorni di confronto con le diverse forze politiche della mia coalizione e con i Consiglieri di maggioranza – spiega il sindaco Peppe Cassì-. È un’azione di rilancio: per tutto il tempo che questa Amministrazione avrà a disposizione, poco o molto che sia, continueremo a portare avanti il mandato elettorale per una Ragusa che cresce, che consolida i tanti risultati di questi anni.

Aumentiamo l’impegno, la determinazione, l’entusiasmo, pronti a dare tutto fino all’ultimo giorno di lavoro, per spianare la strada a chi ci succederà al governo della città. Sono certo che molti degli attuali protagonisti politici presenti in Consiglio comunale saranno classe dirigente dei prossimi lustri, dando a Ragusa quella continuità necessaria affinché siano la norma cose che fino a qualche anno fa erano impensabili. Penso ad esempio a tanti spazi riqualificati, ai crescenti corsi di laurea, al trasporto pubblico, a una gestione sana del bilancio: gli esempi sono tanti e sotto gli occhi di tutti.

Le mie decisioni sono il frutto di considerazioni politiche ma anche personali. La mia intenzione è dare alla città slancio, freschezza, affidabilità, qualità. Anche altri consiglieri avrebbero meritato di ricoprire questo ruolo”.

Di seguito la ripartizione delle deleghe:

• Sindaco: Turismo, Cultura, Unesco
• Elvira Adamo: Politiche per l’inclusione, Servizi Sociali, Pari opportunità
• Marco Antoci: Bilancio, Tributi, Affari generali, Avvocatura
• Nunzio Basile: Verde pubblico, Servizi cimiteriali, Protezione Civile
• Simone Digrandi: Politiche giovanili, Digitalizzazione e innovazione, Sport, Salute e Benessere
• Andrea Distefano: Tutela animali, Frazioni e Contrade
• Gianni Giuffrida: Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia privata, Edilizia scolastica, Infrastrutture, Servizi tecnologici, Ambiente
• Giovanni Gurrieri: Centro storico, Polizia Municipale, Mobilità
• Carla Mezzasalma: Eventi e Spettacoli, Università e Ricerca, Sviluppo di comunità
• Catia Pasta: Pubblica Istruzione, Personale, Sviluppo economico e Politiche agroalimentari

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube