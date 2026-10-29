Ragusa. Avvio del nuovo servizio di igiene urbana. Il quadro completo di cosa cambia

Ragusa, 29 ottobre 2026 – Il nuovo servizio di igiene urbana del Comune di Ragusa è formalmente operativo da alcune settimane. L’appalto si trova attualmente nella necessaria fase di rodaggio, un periodo tecnico e logistico indispensabile per calibrare le operazioni sul territorio alla luce delle importanti novità del servizio.

Cosa cambia? Di seguito una sintesi delle principali variazioni.

– 1. Mastelli: Una nuova distribuzione consentirà di aggiornare la banca dati, verificando le utenze esistenti e individuando le abusive. I nuovi mastelli saranno “intelligenti”, capaci di misurare la frazione residua con l’obiettivo di supportare l’introduzione della tariffazione puntuale.

– 2. Rifiuti Abbandonati: La rimozione dei rifiuti abbandonati passa da servizio opzionale a prestazione strutturale. In estate, la squadra dedicata alle aree esterne e a quelle adiacenti al Centro storico opererà 6 giorni su 7 (invece di 3). Raddoppiano le frequenze di intervento dei mezzi dotati di ragno per cumuli di medie e grandi dimensioni.

– 3. Controlli: L’attività di ispezione sarà supportata da ulteriori 20 foto trappole. È prevista la geolocalizzazione delle segnalazioni e una convenzione per attività di vigilanza.

– 4. Isole Ecologiche Mobili: Sul territorio verranno schierate 4 isole ecologiche “mobili” informatizzate e presidiate

– 5. Isole Ecologiche Stazionarie: Sono previste 3 isole ecologiche “stazionarie” (1 in Centro Storico, 2 a Marina) per le Utenze Non Domestiche, accessibili 24 ore su 24 tramite tessera sanitaria o badge.

– 6. Utenze Non Domestiche (UND): Per organico, plastica, acciaio, alluminio e vetro sono previsti 2 ritiri settimanali aggiuntivi nei mesi di aprile, maggio, ottobre e dicembre. Il cartone selettivo raggiunge una frequenza di 7 su 7 nelle aree previste.

– 7. Raccolta del vetro: A partire da Novembre la raccolta del vetro per le Utenze Domestiche sarà effettuata ogni primo e terzo mercoledì del mese. In caso di necessità, i cittadini potranno conferire nelle isole ecologiche.

– 8. Decoro Turistico: Sarà distribuito un “kit turista” alle strutture ricettive per gestire i conferimenti fuori calendario di raccolta.

– 9. Prodotti Assorbenti per la Persona (PAP): Il ritiro diventa un servizio dedicato con 5 interventi settimanali su prenotazione.

– 10. Spazzamento: Il perimetro del servizio comprende ora anche le aree interne degli edifici e delle scuole comunali. A Marina di Ragusa, nei mesi estivi, è istituita una squadra pomeridiana operativa tutti i giorni e una squadra serale aggiuntiva nei weekend. In estate si aggiungerà un servizio di lavaggio domenicale a partire dalle ore 05:00.

– 11. Caditoie: Si amplia la pulizia delle caditoie stradali, passando da 3.447 a circa 6.500.

– 12. Cestini: È prevista l’installazione di 120 cestini stradali in più rispetto alla base d’asta, oltre a 3 cestini compattanti intelligenti.

– 13. Scerbamento: Lo scerbamento include ora piccole aiuole, spartitraffico e in primavera la pulizia degli alberi dai polloni, con l’impiego di diserbo biologico o a vapore per 12 interventi annui.

– 14. Fontane e Graffiti: 12 interventi annui per la rimozione di graffiti e manifesti. È stato inserito nei servizi base anche il lavaggio delle fontane.

– 15. Nuovi servizi specifici sperimentali come la rimozione di chewing-gum dai basolati e delle macchie d’olio dalle pavimentazioni di pregio.

– 16. Riuso: Saranno realizzati 2 Centri per lo Scambio e il Riuso, di cui 1 situato nel Centro Urbano.

– 17. Spiagge: Progetto “Pesca dei Rifiuti” con la fornitura di un dispositivo Seabin.

– 18. Oli vegetali: Saranno posizionati 10 C-Box informatizzati.

– 19. Rifiuti Pericolosi: La pulizia stradale include da ora la raccolta delle siringhe abbandonate. L’appalto regola inoltre la raccolta di farmaci e pile tramite contenitori dedicati.

– 20. Numero verde e App: È prevista l’attivazione di un Numero Verde e di un’applicazione dedicata al tracciamento delle richieste dell’utenza.

– 21. Social: Sono già stati attivati i nuovi canali social “Ragusa Ricicla”, profili ufficiali del Comune di Ragusa per tutto ciò che riguarda le comunicazioni in merito alla gestione dei rifiuti.

Altre migliorie, più tecniche, riguardano diversi ulteriori ambiti come ad esempio sfalci, potature, gestione della posidonia, del sale in caso di neve, compostaggio domestico e nelle scuole.

“Il nuovo appalto è iniziato da poche settimane – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – e sta attraversando un fisiologico periodo di rodaggio. In questa fase non cerchiamo entusiasmi, ma guardiamo ai fatti e alla mole organizzativa. Già ora, grazie a nuove tecnologie, riusciamo a monitorare i passaggi e gli interventi effettuati angolo per angolo, vedere come e quando una zona viene sporcata e ripulita. Diversamente dal contratto del 2017, questo trasforma decine di servizi che prima erano opzionali, o gestiti su singola chiamata, in interventi strutturati e programmati su tutto il perimetro comunale.

La consegna dei nuovi mastelli sarà un passaggio cruciale per mappare il territorio e scovare chi ancora oggi sfugge alle regole. Monitoreremo l’evoluzione del servizio basandoci esclusivamente sui dati, sui controlli incrociati e sull’effettivo miglioramento del decoro urbano.”

“I documenti contrattuali – dichiara l’assessore all’Ambiente, Gianni Giuffrida – parlano chiaro e definiscono un elenco molto dettagliato di compiti che l’azienda è tenuta a rispettare. Abbiamo inserito obblighi stringenti per la digitalizzazione: dal tracciamento dei conferimenti all’uso dell’intelligenza artificiale per identificare violazioni. Abbiamo ampliato interventi critici, dallo scerbamento alla pulizia di 6.500 caditoie, inserendo nei servizi base anche il diserbo o la disinfestazione. Con il sistema di lettura digitale, sui nuovi mastelli avremo finalmente il controllo reale su chi conferisce in modo corretto e chi evade il servizio. Ringrazio gli uffici, i tecnici e tutti coloro i quali hanno a lungo lavorato affinché Ragusa avesse un servizio di igiene urbana meglio definito e più adatto alle esigenze reali della città.”

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