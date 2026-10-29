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Pozzallo. Bartolo scioglie le riserve: “Pronto per la Sicilia. Sui migranti la destra crea un mostro per i voti”

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POZZALLO, 29 Ottobre 2026 – Pietro Bartolo è pronto a scendere in campo per la presidenza della Regione Siciliana. L’ex medico di Lampedusa, da sempre in prima linea nel soccorso e nella difesa dei diritti dei migranti, scioglie le riserve sul suo futuro politico e si mette a disposizione della coalizione progressista. Bartolo è stato nella tarda mattinata a Pozzallo, ospite di alcuni esponenti di Italia Viva, fra cui i consiglieri comunali di Pozzallo, Uccio Agosta, e di Scicli, Marianna Buscema.
Non si tratta di un’ambizione personale, ci tiene a precisare, bensì di un profondo dovere civico. “Proprio ieri mi hanno chiesto se mi muova la fame di potere o la passione – racconta Bartolo analizzando lo scenario politico dell’isola – Ho risposto che mi spinge soprattutto un forte senso di responsabilità. È un peso che sento sulle spalle. Se il mio contributo può servire a risolvere le piaghe storiche di questo territorio e della Sicilia intera, io sono pronto a fare la mia parte all’interno del centro-sinistra e del campo largo”.
Il fulcro del pensiero di Bartolo non può che orbitare attorno alla gestione dei flussi migratori, un tema che conosce meglio di chiunque altro e che lo vede rigettare con forza la retorica dell’emergenza perenne. Per l’ex medico, la crisi umanitaria che si consuma nel Mediterraneo è spesso il risultato di una precisa e cinica volontà politica.
“Quello dei migranti non è un problema insormontabile, ma un fenomeno naturale da governare – spiega ancora Bartolo – Purtroppo, qualcuno lo ha trasformato strategicamente in un’arma politica per trarne un immediato profitto elettorale. Viene costruito a tavolino un “mostro”, un nemico immaginario da dare in pasto all’opinione pubblica, per poi presentarsi come i salvatori a cui concedere il voto. È così che la destra vince le elezioni”.
La ricetta di Bartolo per scardinare il business dei trafficanti di esseri umani e fermare l’ecatombe nel Canale di Sicilia si basa su una proposta pragmatica, ovvero la legalità e la pianificazione degli arrivi. I numeri del resto parlano chiaro, sebbene siano drammaticamente parziali.
“Dobbiamo evitare che le persone continuino a morire in questo mare straordinario”, prosegue con amarezza. “Abbiamo la certezza di oltre 70.000 vittime, ma la cifra reale è molto, molto più alta. La soluzione esiste, e cioè fare arrivare i migranti attraverso canali regolari, fornendo loro documenti e permessi di soggiorno prima della partenza”.
Una strada già tracciata dall’ex sindaco attraverso il progetto “Rete Lampedusa”, volto a favorire i trasferimenti sicuri tramite voli di linea: “In questo modo – ha raccontato Bartolo di fronte a molte persone accorse per dare anche un saluto – si dà a donne e uomini la possibilità di viaggiare in sicurezza e di inserirsi nel mondo del lavoro nel pieno rispetto delle nostre leggi, che è poi ciò che loro stessi desiderano. Se invece li costringiamo all’illegalità e li abbandoniamo sulle strade, le conseguenze sono inevitabili”.
In chiusura, Bartolo lancia un messaggio di riscatto e orgoglio per la sua terra, respingendo i cliché xenofobi che dipingono i migranti come una minaccia costante alla sicurezza pubblica.
“La propaganda descrive queste persone come delinquenti o stupratori, ma la realtà è ben diversa – ha concluso Bartolo – Sono padri, madri e bambini. Io li ho guardati negli occhi e li ho conosciuti, esattamente cose li hanno conosciuti i siciliani, che restano l’orgoglio di questa terra. L’accoglienza e la solidarietà non sono concetti astratti, ma fanno parte del DNA della Sicilia e di Lampedusa. E questo non potrà cambiarlo nessuno”.

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