Ispica, derubato di oltre 600 euro mentre fa la spesa: i Carabinieri individuano il presunto ladro e restituiscono il denaro

Ispica, 29 ottobre 2026 — Brutta disavventura per un pensionato di 81 anni a Ispica, vittima di un furto con destrezza all’interno di un negozio di frutta e verdura. L’anziano, dopo aver fatto la spesa, si è accorto al momento di pagare che il portafogli era sparito dalla tasca del giubbotto. All’interno c’erano oltre 600 euro in contanti. Accortosi del furto, l’uomo ha immediatamente chiesto aiuto chiamando il 112. I militari della Stazione di Ispica sono intervenuti tempestivamente sul posto, visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza del esercizio commerciale. I filmati hanno mostrato chiaramente l’azione: un uomo si è avvicinato all’81enne e, sfruttando un momento di distrazione, gli ha sfilato il portafogli per poi allontanarsi. Grazie alle immagini, i Carabinieri sono riusciti a identificare rapidamente il sospettato, un 27enne di origini tunisine domiciliato in città e a rintracciarlo nella sua abitazione. Nel corso della perquisizione è stata recuperata l’intera somma di denaro e, poco distante dal negozio, è stato ritrovato anche il portafogli. Tutto è stato prontamente restituito al legittimo proprietario. Per il giovane sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato. Su disposizione del magistrato di turno, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria di Ragusa. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso delle successive fasi processuali, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Salva