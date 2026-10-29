Il Teatro Garibaldi di Modica sempre più di qualità: in arrivo 400 mila euro per la climatizzazione

Modica, 29 ottobre 2026 – A seguito di un emendamento da 400 mila euro alla recente manovra finanziaria regionale sarà possibile effettuare i lavori di efficientamento energetico presso uno dei luoghi simbolo della cultura siciliana, il Teatro Garibaldi di Modica. E’ stato il Presidente della I Commissione all’ARS, l’On. Ignazio Abbate, a volere fortemente questo stanziamento per completare così un’opera importante di ammodernamento del teatro modicano. “Più o meno un anno fa di questi tempi si concludevano i lavori finanziati con un altro emendamento da 260 mila euro per la sostituzione degli arredi del Teatro – commenta l’Onorevole Abbate – che rifacevano il look al Garibaldi non mutandone comunque la storicità e la maestosità. Oggi invece commentiamo quello che sarà l’intervento finale per completare l’adeguamento del Garibaldi portandolo sugli standard qualitativi dei migliori teatri siciliani e non solo. Tutto l’impianto di condizionamento verrà rifatto, sia caldo che freddo andando ad ovviare ad una problematica che negli ultimi anni ha rischiato di pregiudicare molto la qualità e la quantità degli spettacoli offerti. In inverno il fastidioso rumore prodotto dalla vecchia caldaia disturbava non poco gli attori in scena. Ancora peggio in estate quando l’assenza della climatizzazione costringeva la Fondazione a sospendere il cartellone degli eventi già dalla tarda primavera e fino all’autunno. Una volta portati a termine questi lavori sarà in pratica possibile organizzare una stagione senza sosta, teoricamente 12 mesi su 12 di spettacoli teatrali e musicali. Una possibilità che condurrà il Teatro Garibaldi di Modica tra le elitè dei teatri siciliani e non solo”. Il finanziamento arriverà direttamente nelle casse del Comune di Modica destinato alla Fondazione Garibaldi.

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