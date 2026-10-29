Giarratana Volley, arriva la prima trasferta stagionale: a Santa Teresa di Riva test impegnativo per i rossoblù

Giarratana, 29 ottobre 2026 – Dopo l’esordio vincente davanti al pubblico di casa contro Gibellina, l’Asd Giarratana Volley si prepara ad affrontare la prima trasferta della propria stagione nel campionato di Serie B maschile, girone H. Per la formazione rossoblù, guidata in panchina da Antonio Pappalardo ed Emanuele Campo, si tratta della seconda gara ufficiale del torneo, dopo il turno di riposo osservato alla prima giornata.

Sabato 31 ottobre, con inizio alle 18, il sestetto giarratanese sarà impegnato sul parquet della palestra comunale Bucalo di Santa Teresa di Riva contro la Farmacia Parisi Santa Teresa, formazione che occupa attualmente le posizioni di vertice della graduatoria e che nelle prime due uscite stagionali ha conquistato cinque punti. Giarratana, invece, è partito con il piede giusto grazie al netto successo ottenuto contro Gibellina e si presenta all’appuntamento forte di tre punti e di un avvio che ha confermato le qualità di un gruppo costruito per ben figurare alla prima storica partecipazione in Serie B.

L’incontro rappresenta già un importante banco di prova per i rossoblù, chiamati a confrontarsi con una delle squadre che hanno iniziato meglio il campionato. Una sfida che potrà fornire indicazioni significative sul percorso di crescita del gruppo ibleo e sulle sue potenzialità in una categoria nuova e particolarmente impegnativa.

Il presidente Salvatore Pagano guarda con fiducia alla trasferta messinese: “Affrontiamo una squadra di grande valore che sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per recitare un ruolo importante nel campionato. Per noi sarà un test molto interessante, perché ci consentirà di misurarci lontano da casa e contro un avversario di alto livello. Arriviamo a questo appuntamento con entusiasmo dopo la bella vittoria ottenuta contro Gibellina, ma soprattutto con la consapevolezza che il campionato è appena iniziato e che ogni partita sarà una battaglia sportiva da affrontare con umiltà e determinazione”.

Pagano evidenzia anche il percorso compiuto dalla società negli ultimi anni. “Questa Serie B rappresenta un traguardo storico per Giarratana e per tutto il nostro territorio. Vogliamo continuare a vivere questa esperienza con grande entusiasmo, sapendo che ogni gara è un’opportunità per crescere. Chiediamo ai ragazzi di mettere in campo la stessa concentrazione e la stessa voglia di lottare che hanno mostrato all’esordio. Il risultato sarà il campo a deciderlo, ma siamo certi che la squadra saprà onorare al meglio questa trasferta”.

La gara tra Santa Teresa e Asd Giarratana Volley si preannuncia dunque come uno degli incontri più interessanti di questo avvio di stagione, con i rossoblù intenzionati a dare continuità al successo ottenuto all’esordio e a confermare le buone impressioni destate nella prima apparizione assoluta nel campionato nazionale di Serie B.

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