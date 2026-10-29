Furto in un negozio di ortofrutta a Ispica: 27enne arrestato dai Carabinieri

ISPICA, 29 Ottobre 2026 – Un 27enne di origini tunisine, domiciliato a Ispica, è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione con la grave accusa di furto aggravato. Il giovane è ritenuto il responsabile del furto di un portafogli ai danni di un anziano cliente, derubato mentre faceva la spesa all’interno di un esercizio commerciale.

I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio. Un residente di 81 anni si era recato in un negozio di frutta e verdura del posto per effettuare alcuni acquisti. Arrivato alla cassa per saldare il conto, l’anziano ha fatto l’amara scoperta: qualcuno gli aveva abilmente sfilato il portafogli dalla tasca del giubbino. Resosi conto dell’accaduto, il malcapitato ha immediatamente contattato il 112. La risposta dei Carabinieri è stata tempestiva: i militari, giunti sul posto in pochi minuti, hanno acquisito e analizzato le immagini del sistema di sorveglianza del negozio. Dalle riprese è emerso chiaramente un uomo che, con mossa fulminea, si era avvicinato all’anziano nei momenti precedenti al pagamento, sfilandogli il portafogli dalla tasca per poi darsi alla fuga.

Grazie agli elementi raccolti e alle immagini delle telecamere, i militari sono riusciti a identificare in pochissimo tempo il presunto autore del furto. Gli operanti si sono quindi diretti presso l’abitazione del 27enne, dove lo hanno rintracciato e sottoposto a una perquisizione domiciliare. L’operazione ha permesso di rinvenire l’intera somma di denaro contenuta nel portafogli della vittima, pari a oltre 600 euro in contanti. Poco distante dal luogo del delitto, inoltre, i Carabinieri hanno ritrovato il portafogli abbandonato dal ladro.

Il denaro e il portafogli sono stati immediatamente restituiti al legittimo proprietario, sollevato per il rapido epilogo della vicenda. Il 27enne, a fronte dei gravi indizi di colpevolezza raccolti a suo carico, è stato tratto in arresto. Su disposizione del Magistrato di turno, è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea per rispondere del reato di furto aggravato.

Trattandosi di procedimento in fase di indagini preliminari, si precisa che tutte le ipotesi accusatorie dovranno trovare conferma nel contraddittorio tra le parti, nel rispetto dei principi costituzionali della presunzione di innocenza.

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