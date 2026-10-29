Fallimento SpM a Modica: un crac da milioni di euro che trema sul Comune

RAGUSA, 29 Ottobre 2026 – La Spm (Servizi per Modica), la società in house a capitale interamente pubblico con socio unico il Comune di Modica, è ufficialmente andata in fallimento. La decisione, formalizzata dai giudici del collegio civile del Tribunale di Ragusa tramite l’accoglimento della richiesta di liquidazione giudiziale, mette un punto fermo a una vicenda annosa, ma rischia ora di provocare pesanti effetto domino sull’amministrazione comunale.

Sebbene la Spm fosse ormai in liquidazione da diversi anni e non gestisse più servizi per conto dell’ente — con la maggior parte del personale nel frattempo transitato nella società Gesco —, il quadro debitorio rimasto sul campo è imponente. Si parla di circa 5 milioni di euro di debiti erariali a cui si aggiungono altri 2,5 milioni verso privati, compresi i crediti mai saldati ad alcuni lavoratori per stipendi arretrati e TFR.

La svolta legale è arrivata in seguito all’azione della difesa dei lavoratori, rappresentata dagli avvocati Valentina Modica ed Enrico Belgiorno: dopo un tentativo di pignoramento presso terzi conclusosi con la dichiarazione negativa del Comune di Modica, è scattata la richiesta di liquidazione giudiziale. Le verifiche documentali disposte dal Tribunale presso l’Agenzia delle Entrate e l’Inps hanno fatto emergere una voragine finanziaria maturata dal 2012 al 2024.

A pesare in modo determinante sulla sentenza dei giudici ragusani è stato anche il mancato deposito dei bilanci relativi all’ultimo triennio, un fattore che la Corte ha censurato severamente sottolineando a chiare lettere la «negligenza e il disinteresse nella gestione imprenditoriale della Spm».

Con questa sentenza si chiude definitivamente un capitolo della storia delle partecipate modicane, ma si apre una fase di forte incertezza politica e finanziaria per l’attuale amministrazione comunale, su cui ora pende l’incognita delle ripercussioni legate ai bilanci e alle responsabilità di gestione.

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