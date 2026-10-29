Denunciati dall’Assessore Viola. RTMNEWS assolta dall’accusa di diffamazione

RAGUSA, 28 Ottobre 2026 – Il Tribunale di Ragusa ha assolto RTMNEWS, nella persona del suo direttore responsabile Giorgio Caruso, dall’accusa di diffamazione a mezzo stampa. A pronunciare la sentenza di assoluzione è stato il giudice Francesca Aprile.

La vicenda giudiziaria era scaturita dalla denuncia presentata da Saro Viola, attuale vicesindaco del Comune di Modica e all’epoca delegato per le società partecipate. Oggetto del contendere era un articolo di stampa incentrato sulla gestione e sulle dinamiche lavorative della Ges.Co., la società municipalizzata dell’ente, all’interno del quale venivano ripresi gli atteggiamenti e le posizioni assunte da Viola nei confronti dei lavoratori della struttura.

In sede preliminare, Viola – assistito dall’avvocato Peppe Aprile – aveva avanzato una richiesta risarcitoria pari a 5.000 euro per chiudere bonariamente la contesa. Una proposta di transazione economicamente motivata che la redazione di RTMNEWS e il direttore Caruso hanno tuttavia scelto di rigettare con fermezza, certi della correttezza dell’operato giornalistico e della verità dei fatti riportati.

Nel corso del procedimento, la difesa del direttore Caruso, curata dall’avvocato Fabio Borrometi, ha dimostrato il pieno rispetto dei limiti del diritto di cronaca e di critica politica, portando il giudice Aprile a scagionare la testata.

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