  • 29 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 29 Ottobre 2026 -
Cronaca giudiziaria | Modica | News in primo piano

Denunciati dall’Assessore Viola. RTMNEWS assolta dall’accusa di diffamazione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 28 Ottobre 2026 – Il Tribunale di Ragusa ha assolto RTMNEWS, nella persona del suo direttore responsabile Giorgio Caruso, dall’accusa di diffamazione a mezzo stampa. A pronunciare la sentenza di assoluzione è stato il giudice Francesca Aprile.
La vicenda giudiziaria era scaturita dalla denuncia presentata da Saro Viola, attuale vicesindaco del Comune di Modica e all’epoca delegato per le società partecipate. Oggetto del contendere era un articolo di stampa incentrato sulla gestione e sulle dinamiche lavorative della Ges.Co., la società municipalizzata dell’ente, all’interno del quale venivano ripresi gli atteggiamenti e le posizioni assunte da Viola nei confronti dei lavoratori della struttura.
In sede preliminare, Viola – assistito dall’avvocato Peppe Aprile – aveva avanzato una richiesta risarcitoria pari a 5.000 euro per chiudere bonariamente la contesa. Una proposta di transazione economicamente motivata che la redazione di RTMNEWS e il direttore Caruso hanno tuttavia scelto di rigettare con fermezza, certi della correttezza dell’operato giornalistico e della verità dei fatti riportati.
Nel corso del procedimento, la difesa del direttore Caruso, curata dall’avvocato Fabio Borrometi, ha dimostrato il pieno rispetto dei limiti del diritto di cronaca e di critica politica, portando il giudice Aprile a scagionare la testata.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube