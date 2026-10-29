ARPA Sicilia, l’Ordine dei Geologi: «La stabilizzazione dei geologi precari è investimento nelle competenze»

PALERMO, 29 ottobre 2026 – L’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia esprime apprezzamento per il percorso normativo che ha consentito di individuare una soluzione per la stabilizzazione dei geologi precari in servizio presso ARPA Sicilia, i cui contratti erano prossimi alla scadenza.

In questo percorso, l’Ordine sottolinea la disponibilità immediata e la sensibilità dimostrate dal Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, on. Gaetano Galvagno, che ha accolto prontamente le istanze rappresentate dalla categoria, favorendo il confronto istituzionale su una questione di particolare rilevanza per i professionisti coinvolti e per il funzionamento dell’Agenzia. Un’attenzione che ha contribuito a sostenere il percorso parlamentare, conclusosi con l’approvazione dell’articolo 68 del disegno di legge recante «Modifica all’art. 24 della L.R. 28 maggio 2026, n. 13 in materia di divieto di assunzione», attraverso il quale è stato introdotto uno strumento normativo utile a superare gli ostacoli amministrativi alle procedure di stabilizzazione.

La continuità lavorativa di questi professionisti rappresenta un investimento nelle competenze e nelle attività di monitoraggio e controllo ambientale. I geologi svolgono infatti funzioni essenziali nell’analisi delle dinamiche territoriali, nella valutazione dei rischi geologici e idrogeologici e nella tutela delle matrici ambientali. La loro presenza contribuisce a rafforzare la capacità operativa di ARPA Sicilia, a beneficio della salute pubblica e della sicurezza dei cittadini.

L’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, nel ringraziare gli attori istituzionali coinvolti nel raggiungimento di questo importante risultato, conferma la propria disponibilità a proseguire il confronto con le istituzioni regionali per la valorizzazione delle competenze geologiche e il rafforzamento delle politiche di prevenzione e tutela del territorio.

Salva