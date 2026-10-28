Tragedia a Modica: 65enne muore folgorato all’interno di un’azienda avicola

MODICA, 28 Ottobre 2026 – Una nuova tragedia sul lavoro scuote la comunità ragusana. Nella giornata di ieri, in un’azienda avicola situata in zona Mauto, nel territorio di Modica, ha perso la vita Giovanni Fargione, 65 anni, residente in contrada San Martino a San Giacomo (frazione rurale di Ragusa).

Secondo le prime ricostruzioni, il decesso sarebbe stato causato da una violenta folgorazione. Le esatte circostanze che hanno portato al drammatico incidente restano tuttavia ancora tutte da chiarire.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Modica. Purtroppo, ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: per il 65enne non c’è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Gli inquirenti e le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti di rito e i rilievi tecnici per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e accertare le cause e le eventuali responsabilità dell’accaduto. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.

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