Ragusa, tradito dal nervosismo alla vista della volante: 22enne arrestato con cocaina, hashish e contanti

RAGUSA, 28 Ottobre 2026 – Un atteggiamento troppo sospetto e un’evidente agitazione di fronte alla pattuglia sono bastati a far scattare i controlli e a incastrare un giovane pusher. La Polizia di Stato di Ragusa ha tratto in arresto un 22enne del luogo con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è nata nell’ambito dei consueti servizi di prevenzione e controllo del territorio. Alla vista della volante, il ragazzo ha mostrato un repentino e insolito nervosismo che non è sfuggito agli agenti. Decisi a vederci chiaro, i poliziotti lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione personale: addosso gli sono stati trovati circa 53,8 grammi di cocaina e la somma di 620 euro in banconote di vario taglio, ritenuta dai diversi elementi raccolti il probabile provento dell’attività illecita.

Vista la quantità di droga recuperata strada facendo, gli agenti della Sezione Volanti e gli investigatori della Squadra Mobile hanno deciso di estendere le verifiche alla sua abitazione. La perquisizione domiciliare ha confermato i dubbi degli investigatori: all’interno dell’immobile sono stati scoperti altri 41 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e vario materiale occorrente per il porzionamento e il confezionamento delle dosi.

Alla luce di quanto emerso, il 22enne è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

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