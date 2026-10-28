Ragusa, Bennardo: «A luglio i conti dell’ente erano in equilibrio, oggi c’è uno squilibrio di quasi 4 milioni»

Ragusa, 28 ottobre 2026 – Il consigliere comunale punta il dito sulla situazione finanziaria dell’ente: «Le dimissioni dell’assessore Iacono sono arrivate 24 ore prima della delibera sullo squilibrio. E quasi contestualmente sono state approvate spese per 131mila euro per le luminarie natalizie e di San Valentino»

Come si è passati da una situazione di equilibrio di bilancio, certificata appena tre mesi fa, a uno squilibrio finanziario di quasi 4 milioni di euro? È la domanda posta dal consigliere comunale Federico Bennardo, intervenuto ieri in aula per chiedere chiarimenti sulla situazione economica del Comune di Ragusa.

Al centro della vicenda c’è la deliberazione di Giunta municipale n. 359 del 20 ottobre 2026, con cui è stato formalizzato uno squilibrio della gestione per un importo vicino ai 4 milioni di euro. Secondo quanto riportato nella relazione del responsabile del servizio finanziario, le ordinarie manovre di bilancio non sarebbero sufficienti a garantire la copertura e si renderebbe necessario ricorrere a una procedura straordinaria per ripristinare gli equilibri.

Bennardo richiama innanzitutto la successione temporale degli avvenimenti: le dimissioni dell’assessore al Bilancio, Giovanni Iacono, sono pervenute appena 24 ore prima della deliberazione della Giunta che ha certificato la criticità finanziaria. Una coincidenza temporale sulla quale il consigliere non intende esprimere giudizi personali, ma che, nel contesto attuale, rende ancora più urgente fare chiarezza sui conti dell’ente.

«La questione fondamentale è capire come sia stato possibile arrivare a questo punto in così poco tempo», è il senso dell’intervento del consigliere, che mette a confronto la salvaguardia degli equilibri approvata dal Consiglio comunale a luglio, quando la situazione risultava in pareggio, con il quadro emerso appena tre mesi dopo.

A rendere il tema ancora più delicato è la contemporaneità di altre decisioni amministrative. Il 19 ottobre, infatti, era stata adottata la determinazione n. 508 del settore Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo, relativa all’affidamento per le luminarie natalizie e di San Valentino, per un importo complessivo di 131.475 euro.

«Non si può sostenere che mancano quasi quattro milioni di euro per garantire gli equilibri della gestione corrente e, dall’altra parte, continuare a programmare spese – seppur nobili – come se nulla fosse», è la contestazione sollevata da Bennardo nel suo intervento in aula.

Il punto, nella posizione del consigliere, non riguarda soltanto la singola spesa, ma la necessità di comprendere quali siano le priorità dell’amministrazione in una fase finanziaria così delicata e quali valutazioni abbiano accompagnato le decisioni assunte.

La relazione sullo squilibrio richiama inoltre l’esigenza di evitare interruzioni dei servizi pubblici essenziali e la formazione di debiti fuori bilancio. Per Bennardo, si tratta di elementi che richiedono risposte puntuali, a partire dalle cause che hanno determinato il peggioramento dei conti. Tra gli aspetti da approfondire figurano anche i maggiori costi legati alla gestione dei rifiuti e al passaggio tra i gestori del servizio, voci sulle quali il consigliere chiede verifiche e spiegazioni trattandosi di eventi noti e prevedibili. Servono chiarezza, responsabilità e soprattutto risposte concrete.

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