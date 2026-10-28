Pubblicato l’Avviso per i IV anni IeFP. Un investimento da oltre 24 milioni di euro per il diploma professionale e l’occupazione dei giovani

Palermo, 28 ottobre 2026 – “Con l’emanazione del Decreto Dirigenziale n. 4469 del 28 ottobre 2026 e la pubblicazione dell’Avviso n. 38/2026, la Regione Siciliana compie un passo decisivo e fondamentale per la continuità didattica e l’inserimento lavorativo dei nostri giovani”. A dichiararlo è l’Onorevole Ignazio Abbate, Presidente della I Commissione “Affari Istituzionali” all’ARS, commentando il bando per l’avvio dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di quarta annualità per l’anno formativo 2026/2027. Il finanziamento consentirà l’attivazione di 250 percorsi formativi destinati a un numero stimato di oltre 6.700 giovani qualificati permettendo loro di conseguire il Diploma professionale di Tecnico. “Ci tengo a ringraziare il Dirigente Generale Cusimano con il quale siamo stati in costante contatto per seguire l’iter che ha portato all’emanazione di questo decreto. Avevo ricevuto diverse richieste da parte delle famiglie degli studenti coinvolti che giustamente temevano per il proprio futuro. Oggi siamo qui a tranquillizzarli perché presto i corsi partiranno. Questi percorsi consentiranno ai qualificati del triennio IeFP di proseguire gli studi e incrementare e far nascere nuove attività artigianali in Sicilia. Garantire l’avvio rapido di queste IV annualità significa dare stabilità al settore della formazione e offrire ai nostri giovani una reale opportunità per rimanere e spendere le proprie professionalità in Sicilia”.

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