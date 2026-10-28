On. Abbate. Tre importanti novità per i Consorzi di Bonifica

Palermo, 28 ottobre 2026 – Un impegno concreto e continuo nei confronti del comparto agricolo e dei lavoratori del settore. È questo il senso delle ultime misure promosse dall’On. Ignazio Abbate e dal gruppo della Democrazia Cristiana (DC) all’Assemblea Regionale Siciliana, che segnano un passo fondamentale per il rilancio e la tutela del mondo dei Consorzi di Bonifica. Tra i provvedimenti di maggiore impatto figura la risoluzione dell’annosa questione legata agli scatti di anzianità per il personale stabilizzato negli anni recenti. “Alla firma dei contratti – spiega l’On. Abbate – non era stato predisposto lo stanziamento per riconoscere gli scatti di anzianità. Grazie al provvedimento che ho firmato, questi diventeranno finalmente realtà nelle buste paga dei lavoratori. Non appena le risorse saranno assegnate al Dipartimento dell’Agricoltura, si potrà procedere con la riapertura della parte contrattuale e l’adeguamento economico per tutto il personale stabilizzato ai sensi dell’articolo 60”. Sul fronte dell’occupazione e della stabilità lavorativa, prosegue con successo il percorso condiviso con le organizzazioni sindacali per l’incremento delle giornate lavorative. “Fino allo scorso anno, molti lavoratori erano impiegati per soli 78 o 101 giorni. Con l’inserimento di 13 ulteriori giornate nell’ultimo provvedimento, si è raggiunto quest’anno il traguardo delle 169 giornate. Il prossimo passo, previsto per il nuovo anno, sarà quello di aggiungere ulteriori 12 giornate per raggiungere la soglia di 181 giorni lavorativi, ponendo così il presupposto fondamentale per avviare la stabilizzazione definitiva anche per questi operatori”. Infine, un intervento decisivo riguarda la gestione e la sicurezza dell’approvvigionamento idrico nell’altopiano ragusano e modicano. “A causa delle storiche criticità del potabilizzatore della diga, la rete idrica del Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa ha subito negli ultimi anni un’erogazione discontinua. Per risolvere strutturalmente il problema, è stato approvato in finanziaria su mia proposta uno stanziamento di 550 mila euro. L’investimento, nato in sinergia con l’Assessorato, il Consorzio e il Prof. Barbagallo, permetterà di mettere a regime tre pozzi strategici Cassero, San Vito e Raddusa. Queste somme – sottolinea il deputato regionale della DC – serviranno a mettere in piena funzione i tre pozzi a servizio dei 560 km di rete idrica del Consorzio 8. In questo modo garantiremo acqua di qualità e salubre a civili abitazioni e aziende agricole, evitando il ricorso all’acqua della diga. Desidero ringraziare di cuore tutti i colleghi deputati che hanno votato a favore di questi provvedimenti e il Governo regionale per aver reso disponibili le risorse necessarie a concretizzare questi tre fondamentali interventi per il nostro territorio”.

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