Monterosso Almo. La Parrocchia San Giovanni Battista compie 75 anni: oggi la Solenne Concelebrazione con il Vicario Generale Mons. Asta

1951-2025: tre quarti di secolo di fede e storia, in programma Adorazione, Rosario e Messa Solenne

Monterosso Almo, 28 ottobre 2026 – Giornata di festa e di memoria per la comunità monterossana. Oggi, mercoledì 28 ottobre, la Parrocchia San Giovanni Battista celebra il 75° Anniversario della sua istituzione (1951-2026).

Un traguardo storico che segna 75 anni di vita parrocchiale, di servizio pastorale, di sacramenti, di generazioni cresciute attorno alla Chiesa di San Giovanni , simbolo e cuore del borgo ibleo.

Per l’occasione la parrocchia, guidata dal parroco Don Innocenzo Mascali e dal vicario parrocchiale Don Salvatore Giaquinta, ha organizzato una solenne celebrazione commemorativa che coinvolgerà l’intera comunità e i sacerdoti che hanno fatto la storia della parrocchia.

Il programma di questo pomeriggio, come da locandina ufficiale, si articolerà in tre momenti di preghiera:

– Ore 18.00 – Adorazione Eucaristica e Vespri

– Ore 19.00 – Recita del Santo Rosario

– Ore 19.30 – Solenne Concelebrazione Eucaristica

La Santa Messa del 75° sarà presieduta dal Vicario Generale della Diocesi, Mons. Roberto Asta, e sarà concelebrata da tutti i parroci e vicari parrocchiali emeriti che negli anni si sono succeduti alla guida della comunità di San Giovanni Battista.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

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