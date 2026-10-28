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Modica | Sport

Modica-Licata 1-0: Kljajic decide il match e manda i rossoblù agli ottavi di Coppa Italia

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Tempo di lettura: 2 minuti

COPPA ITALIA SERIE D SEDICESIMI
MODICA – LICATA 1 – 0
RETE. 40 st’ Kljajic
NOTE: espulsi 27’ st Schembre e al 38’ st. l’allenatore Raciti; ammoniti Schembre, Asero e Padua; angoli 10-5, recupero 1’-5’
MODICA (3-5-2): Sanchez 7, Sangarè 6, Callegari 6, Milazzo 6, Incatasciato 5,5, Cappello 5 (22’ st Ferchichi 6,5), Aprile 6, Giardina 7 (33’ st Kljajic 7), Fedele 5,5 (12’st Asero 5,5), Tripicchio 5,5 (12’ st Reinero 5,5), Maiorana 6(45’ st. Padua 5,5). Allenatore Filippo Raciti 6
LICATA (4-4-2): Scardigno 7, Cappello 6, Filì 6, Papaserio 7, Manfrellotti 5,5 (12’ st. Corallo 6), Corradini 5,5 (33’ st. Brugnone sv), Anzelmo 5,5(33’ st. Sidibe sv), Merola 6 (12’ st. Greco 6), Schembre 6, Sonko 6,5 (20’st Minacori 5,5), Chiricò 5. Allenatore Giuseppe Russo 6.
ARBITRO: Nicolai di Pistoia 5,5
MODICA, 28 Ottobre 2026 – Deciso il finale da un lampo di Kljajic, il Modica supera 1-0 il Licata e stacca il pass per gli ottavi di Coppa Italia al termine di una gara tesa e a lungo in equilibrio.

L’avvio vede subito i padroni di casa pericolosi al 2’ con Maiorana, ipnotizzato da uno Scardigno in grande giornata. Il Licata risponde al 11’ con una gran giocata di Sonko sfiorando il palo, per poi andare vicinissimo al gol al 34’ con un colpo di testa a botta sicura di Manfrellotti, disinnescato da una prodezza di Sanchez. Prima del riposo, anche Tripicchio va a un passo dal bersaglio con una potente botta dal limite.

Nella ripresa i ritmi restano alti. Al 15’ Reinero impegna ancora Scardigno, ma l’episodio chiave arriva al 27’: Schembre incassa il secondo giallo (molto severo) e lascia i gialloblù in dieci; subito dopo viene allontanato anche il tecnico modicano Raciti per proteste.

In superiorità numerica il Modica spinge al massimo: Ferchichi centra una clamorosa traversa al 31’ e Maiorana costringe ancora Scardigno ai miracoli al 38’. Il muro ospite crolla infine all’85’, quando Kljajic sblocca il punteggio con un tiro chirurgico dal limite dell’area. In pieno recupero il Licata sfiora due volte il clamoroso pari: prima Sanchez si supera su Papaserio al 48’, poi al 50’ Chiricò spreca da pochissimi passi la palla dell’1-1 con una conclusione incredibilmente a lato.

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