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Ragusa | Sindacale

Le RSU delle scuole iblee a confronto sul ruolo della rappresentanza sindacale

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Ragusa, 28 ottobre 2026 – Si è svolta presso la sede della CGIL di Ragusa, in vico Cairoli 29, la giornata di formazione dal titolo “Funzioni, responsabilità e relazioni nella comunità educante”, promossa dalla FLC CGIL Ragusa e rivolta alle RSU, alle delegate e ai delegati terminali associativi delle istituzioni scolastiche della provincia.
L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento e confronto sulle relazioni sindacali, sulla contrattazione nelle scuole e sulle responsabilità connesse all’esercizio della rappresentanza, confermando la centralità della formazione quale strumento indispensabile per una tutela sempre più efficace dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.
I lavori hanno visto gli interventi di Salvatore Valenza e Lisa Spadaro, componenti della Segreteria provinciale della FLC CGIL Ragusa, che hanno contribuito ad approfondire il ruolo delle RSU, le prerogative sindacali e gli strumenti attraverso i quali esercitare una rappresentanza consapevole e incisiva all’interno delle istituzioni scolastiche.
Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, grazie al contributo di Corrado Di Stefano, specialista del settore infortuni e malattie professionali, in un ambito di fondamentale importanza per la salvaguardia dei diritti del personale scolastico.
Nel corso dell’iniziativa è intervenuta Graziella Perticone, Segretaria generale della FLC CGIL Ragusa, nell’ambito di un percorso formativo che testimonia la volontà dell’Organizzazione di rafforzare la propria presenza nelle scuole e di sostenere concretamente l’attività quotidiana delle rappresentanze sindacali anche con l’annuncio che la FLC CGIL sarà presente con dei propri sportelli in tutti i comuni della provincia di Ragusa. La FLC CGIL Ragusa ribadisce il proprio impegno a essere un punto di riferimento costante per le RSU e per tutto il personale scolastico della provincia, attraverso attività di formazione, consulenza e supporto, nella convinzione che rafforzare la rappresentanza significhi rafforzare i diritti, la democrazia e la qualità della scuola pubblica
A concludere i lavori è stato Paolo Italia, Segretario regionale della FLC CGIL Sicilia, a suggellare il valore di un’iniziativa che pone la formazione e la partecipazione al centro dell’azione sindacale.
La giornata ha consentito di approfondire questioni fondamentali per la vita delle istituzioni scolastiche, ribadendo come la conoscenza delle norme contrattuali, dei diritti e delle prerogative sindacali costituisca una condizione essenziale per garantire corrette relazioni tra le parti, trasparenza nelle decisioni e piena tutela del personale.
In una scuola chiamata ad affrontare sfide organizzative e professionali sempre più complesse, il ruolo delle RSU rappresenta un presidio irrinunciabile di democrazia, partecipazione e difesa dei diritti. La contrattazione integrativa, il confronto e l’informazione sindacale sono strumenti fondamentali per contribuire alla qualità delle condizioni di lavoro e al buon funzionamento delle comunità educanti.
La partecipazione alla giornata conferma l’importanza di investire in percorsi formativi capaci di coniugare conoscenze normative, competenze contrattuali e consapevolezza del ruolo sindacale.

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