Defibrillatori nei tre cimiteri di Ragusa, PD: “Saranno installati prima della Commemorazione dei Defunti”

Ragusa, 28 ottobre 2026 – “Grazie all’intervento del Partito Democratico, i tre cimiteri comunali di Ragusa Centro, Ragusa Ibla e Marina di Ragusa torneranno a essere dotati di defibrillatori. Un risultato importante per la sicurezza dei cittadini, soprattutto in vista della Commemorazione dei Defunti, quando migliaia di persone si recheranno nei cimiteri. È significativo, però, che sia stata necessaria una nostra iniziativa per convincere l’amministrazione a intervenire su una questione che riguarda la salute pubblica”.

A dichiararlo è il capogruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale di Ragusa, Peppe Calabrese, che lo scorso 17 settembre, insieme ai consiglieri Mario Chiavola e Giuseppe Podimani, ha presentato una mozione urgente per chiedere l’installazione dei tre defibrillatori.

La richiesta ha prodotto un risultato concreto: il Comune ha disposto l’affidamento della fornitura e dell’installazione dei dispositivi, per una spesa complessiva di 4.880 euro. Il responsabile del procedimento ha confermato che i defibrillatori sono già stati ordinati e che saranno installati prima dell’1 e 2 novembre.

“Abbiamo sollevato un problema che l’amministrazione avrebbe dovuto affrontare autonomamente – prosegue Calabrese –. La precedente cooperativa che gestiva i servizi cimiteriali aveva installato i defibrillatori a proprie spese. Con il cambio di gestione, invece, questi strumenti salvavita erano stati rimossi e non sostituiti. Possibile che nessuno, prima della nostra mozione, si fosse preoccupato di garantire la continuità di un servizio così importante? È questa la sensibilità dell’amministrazione nei confronti della salute dei cittadini?”.

“Un defibrillatore può fare la differenza tra la vita e la morte in caso di arresto cardiaco – aggiunge il consigliere dem-. Ci auguriamo che non debba mai essere utilizzato, ma è fondamentale che sia disponibile e funzionante, soprattutto in luoghi frequentati da tante persone anziane. Questo risultato dimostra l’importanza del lavoro di controllo e proposta che svolgiamo dai banchi dell’opposizione. Il Partito Democratico continuerà a vigilare affinché la sicurezza dei cittadini non venga considerata una questione secondaria”, conclude Calabrese.

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