D’Antona (SI): “Tra web incompleto e risposte mancate: a Modica la trasparenza resta un’opzione”

MODICA, 28 Ottobre 2026 – “La vicenda che ha visto protagonista il Sindaco di Modica, rifiutatosi di rilasciare un’intervista al giornalista di Video Mediterraneo appositamente recatosi in Municipio per documentare l’attività amministrativa, non rappresenta un episodio isolato”. Per Vito D’Antona di Sinistra Italiana è, invece, l’ulteriore e sconfortante conferma di come i concetti di trasparenza, dialogo e informazione pubblica siano del tutto estranei al modus operandi di questa Amministrazione.

“Non si tratta, purtroppo, di una sensazione, ma di una realtà tracciata da fatti precisi. Solo qualche settimana fa abbiamo ricordato come l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), con un provvedimento dello scorso 21 luglio, abbia contestato al Comune di Modica il mancato e completo adeguamento del sito istituzionale agli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, accertando la totale assenza di documenti e informazioni fondamentali che dovrebbero essere liberamente accessibili a tutti.

A questo si aggiunge un muro di silenzio eretto nei confronti del tessuto sociale e civico della città”. L’associazione Modicaltra e la sede modicana dell’Unione Nazionale Consumatori hanno recentemente denunciato pubblicamente come le loro segnalazioni sulle problematiche della città e le formali richieste di incontro siano rimaste sistematicamente prive di riscontro.

“A questo punto – aggiunge D’Antona – è necessario ribadire con forza un principio fondamentale: la trasparenza e il diritto dei cittadini a essere informati sull’operato di chi li governa non sono una concessione benevola o una libera facoltà del Sindaco, bensì un preciso dovere istituzionale.

A Modica, al contrario, non rispondere ai cittadini, ignorare le sollecitazioni delle forze politiche e delle associazioni, evitare il confronto con la stampa e lasciare incompleto il sito web del Comune sono diventati la prassi consolidata di un’Amministrazione che continua a fuggire dal proprio dovere di rendere conto alla città”.

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