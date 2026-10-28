Da esame di laurea a concerto d’eccezione: il trionfo di Elma Rizza e della Modica Gospel Academy a Messina

MESSINA, 28 Ottobre 2026 – Un’energia travolgente, fatta di pathos, talento e puro trasporto emotivo, ha letteralmente conquistato l’aula magna del Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina. In un’atmosfera unica, la Modica Gospel Academy e la MGA Band sono state protagoniste di una straordinaria esibizione dal vivo in occasione della sessione di laurea della solista Elma Rizza, diretta sapientemente dal Maestro Giorgio Rizza.

Un momento accademico solenne che si è subito trasformato in un concerto d’eccezione, trasformando la seduta di laurea in una vera e propria festa della musica. La commissione e il pubblico presente sono stati guidati in un intenso viaggio musicale e spirituale attraverso una scaletta di sette brani pensata per ripercorrere le tappe fondamentali della storia del gospel. Partendo dall’intramontabile “Amazing Grace”, il percorso ha poi abbracciato le grandi interpretazioni soliste di Elma Rizza sui capolavori di leggende e icone internazionali del calibro di Whitney Houston, Michael Jackson e Cynthia Erivo. Tra i momenti più toccanti e apprezzati, le esecuzioni di “Stand Up” di Cynthia Erivo, la profonda “Man in the Mirror” di Jackson, la celebre e commovente “Bridge over Troubled Water” di Simon & Garfunkel, fino ad arrivare all’esplosiva ed energica “For Every Mountain”.

L’intesa perfetta e l’affiatamento tra il coro della Modica Gospel Academy, i musicisti della MGA Band e l’inconfondibile vocalità della candidata hanno regalato un tripudio di emozioni, travolgendo ed entusiasmando la commissione e tutti i presenti in aula.

A coronamento di una prova artistica e accademica senza sbavature, con una tesi incentrata sul tema “Gospel tra pop, soul e musical”, è arrivato il massimo del riconoscimento: la commissione d’esame ha conferito ad Elma Rizza la votazione di 110/110 con lode e menzione d’onore.

Questo trionfo rappresenta l’ennesima conferma dell’eccellenza, della qualità e del valore artistico che la Modica Gospel Academy, guidata con costante passione dal Maestro Giorgio Rizza, continua a coltivare ed esprimere con successo sia sul territorio sia all’interno delle più prestigiose istituzioni musicali.

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