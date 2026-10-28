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Modica | Sport

Coppa Italia. Il Modica Calcio oggi ospita il Licata

Radiocronaca su RTM oggi pomeriggio alle 14,25 con Marco Baglieri dallo stadio "Pietro Scollo" all'interno di RTM Sport con Luca Basile
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Modica, 28 ottobre 2026 – Il Modica Calcio torna in campo per la Coppa Italia Serie D. Oggi, alle ore 14:30, i rossoblù ospiteranno il Licata allo stadio Pietro Scollo, nella sfida valida per i sedicesimi di finale della competizione nazionale.

Il cammino del Modica nella competizione è iniziato lo scorso 23 agosto, quando i rossoblù hanno superato il Siracusa per 4-2 ai calci di rigore, dopo lo 0-0 maturato nei tempi regolamentari. Nel primo turno è arrivata la vittoria per 2-0 contro l’Enna, grazie alle reti di Kljajic e Reinero. Ai trentaduesimi di finale, invece, la formazione modicana ha ottenuto un netto successo sul campo dell’Avola, imponendosi per 4-0 con le marcature di Castillo, Reinero, Incatasciato e Aprile.

Altrettanto positivo il cammino del Licata, che ha iniziato la propria avventura eliminando il Gela ai calci di rigore, dopo l’1-1 maturato nei novanta minuti. Nel turno successivo i gialloblù hanno superato con un convincente 4-0 il Castrum Favara, mentre ai trentaduesimi hanno conquistato la qualificazione battendo il Trapani per 2-1, grazie alle reti di Marchese e Corallo, rimontando l’iniziale svantaggio.

Si prospetta dunque una sfida tra due formazioni che hanno saputo farsi strada nella competizione con ottime prestazioni. Il regolamento prevede, in caso di parità al termine dei novanta minuti, direttamente i calci di rigore, senza tempi supplementari.

Il fischio d’inizio di Modica Calcio–Licata è fissato per mercoledì 28 ottobre alle ore 14:30, allo stadio Pietro Scollo di Modica.

I CONVOCATI

Portieri: Romano, Liistro, Sanchez.

Difensori: Kljajic, Callegari, Sangare, Milazzo.

Centrocampisti: Incatasciato, Aprile, Asero, Iabichino, Misseri, Giardina, Ferchichi, Cappello, Deodato, Fedele.

Attaccanti: Maiorana, Tripicchio, Reinero, Padua

Modica-Licata sarà possibile seguirla oggi pomeriggio dalle 14,25 su RTM all’interno di RTM Sport con Luca Basile in studio. Dallo studio “Pietro Scollo” il commento di Marco Baglieri

© Riproduzione riservata

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