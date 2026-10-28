Controlli ad “alto impatto” a Vittoria: i Carabinieri setacciano il centro storico, sanzioni e segnalazioni

VITTORIA, 28 Ottobre 2026 – Nella serata di ieri, i carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno disposto un massiccio servizio di controllo ad “alto impatto” che ha visto l’impiego di numerose pattuglie concentrate nelle vie e nelle piazze principali del centro cittadino.

L’operazione ha interessato in particolar modo l’area tra Piazza del Popolo, via Cavour, i portici di via Milano e Piazza Senia, zone sensibili e a forte frequentazione. Nel corso dei posti di blocco e delle verifiche alla circolazione stradale, i militari hanno identificato circa 70 persone e sottoposto a controllo 20 veicoli.

Diverse le infrazioni al Codice della Strada contestate, per un totale di circa 1.000 euro di sanzioni amministrative. Tra le violazioni più rilevanti rilevate dalle forze dell’ordine figurano il mancato uso del casco da parte di conducenti di monopattini elettrici, la circolazione con veicoli privi di copertura assicurativa e l’uso del cellulare durante la guida, infrazione che ha fatto scattare anche la sospensione della patente.

L’attenzione dell’Arma si è estesa anche ai luoghi di aggregazione: ispezioni approfondite sono state effettuate su una sala giochi di via Roma e su due esercizi pubblici in Piazza Senia per verificare l’identità degli avventori e il rispetto delle normative vigenti.

Infine, sul fronte del contrasto agli stupefacenti, i Carabinieri hanno sorpreso un 25enne in possesso di sostanza stupefacente destinata all’uso personale. Per il giovane è scattata la segnalazione alla Prefettura di Ragusa per l’adozione dei relativi provvedimenti amministrativi.

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