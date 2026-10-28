Confcommercio Ragusa esprime solidarietà a Bruno Euronics di Modica

Modica/Ragusa, 28 ottobre 2026 –Confcommercio provinciale Ragusa esprime la propria vicinanza e solidarietà a Bruno Euronics per il grave furto subito nella sede di Modica nelle scorse ore. Un episodio che, al di là dell’entità economica del danno arrecato, desta particolare preoccupazione per le modalità con cui è stato messo a segno dai malviventi, segnale di una criminalità che sembra tornare a manifestarsi con forme sempre più aggressive e organizzate.

A intervenire, a nome della Giunta provinciale dell’associazione di categoria, è il presidente Gianluca Manenti, che lancia un appello affinché non venga sottovalutato quanto accaduto.

“Desideriamo esprimere la nostra piena solidarietà ai titolari e ai lavoratori di Bruno Euronics per quanto hanno dovuto subire. Episodi del genere colpiscono non soltanto l’impresa interessata ma l’intero tessuto economico del territorio. Ciò che preoccupa maggiormente non è soltanto il valore dei beni sottratti, ma le modalità con cui è stato perpetrato il furto, che fanno emergere interrogativi seri sulla tenuta del sistema di sicurezza e sulla recrudescenza di fenomeni criminali che pensavamo di esserci lasciati alle spalle”.

Manenti richiama alla memoria quanto accaduto nei mesi scorsi, quando numerosi esercizi commerciali della provincia furono presi di mira da bande di malviventi, con vetrine danneggiate e attività costrette a fare i conti con pesanti conseguenze economiche e psicologiche.

“Abbiamo già vissuto una stagione particolarmente difficile, durante la quale molte attività commerciali dei vari centri della provincia sono state messe a dura prova da furti e atti vandalici. Il timore è che questo episodio possa rappresentare l’inizio di una nuova fase di forte esposizione per il settore commerciale. Per questo motivo è necessario mantenere alta l’attenzione e rafforzare ogni forma di prevenzione e controllo”.

Il presidente di Confcommercio Ragusa evidenzia come la sicurezza rappresenti un elemento essenziale per garantire la serenità di chi investe, crea occupazione e contribuisce alla crescita economica del territorio.

“Accanto all’indispensabile azione delle forze dell’ordine, che quotidianamente operano con professionalità e dedizione, è necessario sviluppare ogni possibile iniziativa utile a prevenire fenomeni di tensione sociale e di grave danneggiamento a carico degli operatori economici. Le imprese non possono essere lasciate sole. Difendere le attività commerciali significa difendere il lavoro, l’economia e la qualità della vita delle nostre comunità”. Confcommercio provinciale Ragusa rinnova quindi la propria vicinanza a Bruno Euronics, auspicando che i responsabili vengano individuati nel più breve tempo possibile e che il territorio possa continuare a garantire condizioni di sicurezza adeguate a chi ogni giorno investe e lavora per far crescere l’economia locale.

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