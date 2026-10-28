Comiso intitolerà uno spazio pubblico a Rocco Chinnici, Liuzzo: “Da lui è partita la moderna lotta alla mafia”

Comiso, 28 ottobre 2026 – Il consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo, ha annunciato il proprio voto favorevole alla mozione presentata dal gruppo di maggioranza “IdeAzione”, poi esitata dall’aula, per l’intitolazione di uno spazio pubblico della città alla memoria del magistrato Rocco Chinnici, considerato uno dei pionieri della lotta alla criminalità organizzata in Sicilia.

Nel suo intervento in aula, Liuzzo ha ringraziato i promotori della proposta, definendo quello affrontato dal Consiglio comunale “un tema delicato ma anche di grande attualità”. Il consigliere ha richiamato l’importanza dell’eredità lasciata da Chinnici, sottolineando come le questioni legate al contrasto alla mafia e alla legalità continuino a rappresentare argomenti centrali nel dibattito pubblico.

Liuzzo ha ripercorso il ruolo svolto dal magistrato palermitano nell’ideazione di un metodo investigativo innovativo per l’epoca, basato sulla condivisione delle informazioni e sul lavoro di squadra tra magistrati. Un’intuizione che portò alla nascita del cosiddetto “pool antimafia”, composto da giovani magistrati destinati a diventare simboli della lotta alla criminalità organizzata, tra cui Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Giuseppe Di Lello.

Secondo il consigliere, il lavoro sviluppato da Chinnici e successivamente da Antonino Caponnetto produsse risultati straordinari in un arco temporale relativamente breve, aprendo la strada a importanti successi investigativi e giudiziari culminati negli anni del maxiprocesso. Liuzzo ha ricordato come quel metodo, ritenuto allora rivoluzionario, risultò particolarmente efficace nel colpire i vertici di Cosa Nostra, in un periodo in cui vi era ancora chi metteva perfino in dubbio l’esistenza stessa della mafia.

Nel suo intervento, il consigliere ha anche richiamato la figura di Gaetano Costa, procuratore assassinato dopo essere rimasto sostanzialmente isolato nelle sue iniziative giudiziarie contro le cosche mafiose, evidenziando come Chinnici rappresentò una svolta decisiva nella costruzione di un sistema investigativo più forte e strutturato.

“Esiste una antimafia prima di Chinnici e una dopo Chinnici”, ha affermato Liuzzo, evidenziando come l’azione del magistrato abbia segnato l’inizio di una fase nuova e più efficace nel contrasto alla criminalità organizzata, pur provocando una feroce reazione da parte di Cosa Nostra sfociata poi nella stagione delle stragi.

Da qui la piena adesione alla proposta di intitolazione. “La figura di Rocco Chinnici è una colonna portante della storia dell’antimafia italiana”, ha concluso il consigliere di Coraggio Comiso, ribadendo il proprio convinto sostegno all’iniziativa approvata dal Consiglio comunale affinché la città possa rendere omaggio a uno dei magistrati che hanno cambiato il corso della lotta alla mafia nel nostro Paese.

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