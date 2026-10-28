Cava D’Aliga, il paradosso di Via Frine: stalli disabili “fuori norma” sul lungomare. La denuncia: «Si nega l’accessibilità»

SCICLI, 28 Ottobre 2026 – Non basta un po’ di vernice gialla sull’asfalto e il disegno di una carrozzina per garantire un diritto. La denuncia parte direttamente dai cittadini e dai frequentatori della frazione balneare di Cava D’Aliga, che puntano il dito contro lo stato della segnaletica e la gestione della sosta in Via Frine: gli stalli riservati alle persone con disabilità presentano dimensioni del tutto insufficienti, trasformandosi di fatto nell’ennesima barriera architettonica. ​Le segnalazioni parlano chiaro: sul lungomare, alcuni dei parcheggi riservati alle persone con disabilità, sono stati realizzati con le stesse identiche metrature dei normali stalli liberi. Manca la fascia laterale di rispetto tratteggiata, indispensabile per consentire le manovre di salita e discesa dal veicolo in sicurezza.

​«Liquidare la pratica tracciando una striscia gialla su uno stallo standard è un’approssimazione inaccettabile», protestano i cittadini nella nota di denuncia. «Non si tratta di una concessione di cortesia, ma di un diritto alla mobilità e all’autonomia che in questo modo viene palesemente negato». ​

Quello spazio aggiuntivo non è un “margine di tolleranza”, ma una componente tecnica fondamentale:

​permette l’apertura totale della portiera per l’affiancamento della sedia a rotelle.

​Realizzare un parcheggio disabili stretto significa costringere chi ha difficoltà motorie — sia guidatore che passeggero — a rimanere bloccato nell’abitacolo se affiancato da un’altra vettura.

​​La comunità chiede un segnale concreto e tempestivo da parte delle istituzioni locali e degli organi competenti.

​«Serve un intervento immediato – scrivono nella nota i cittadini – Liquidare la pratica tracciando una linea gialla e il simbolo della carrozzina sull’asfalto senza rispettare le geometrie è una violazione che penalizza i cittadini e i turisti che frequentano la nostra frazione balneare. In una frazione a forte afflusso turistico e residenziale come Cava D’Aliga, l’accessibilità deve essere una priorità garantita tutto l’anno».

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