“100 metri di doppio senso e chilometri di fantasia”…Riceviamo

Alla cortese attenzione della Redazione

Siamo alcuni residenti di via San Giuliano Pulito e vi scriviamo con il cuore pesante. In questi giorni ci siamo ritrovati, nostro malgrado, al centro di una polemica che non abbiamo cercato e che ci lascia dispiaciuti e basiti. Una polemica che, a nostro avviso, sembra costruita apposta per attaccare l’assessore Roccasalvo, approfittando del fatto che in questo periodo è, temporaneamente, un nostro vicino di casa.

Eppure la storia è molto più semplice di come la si sta raccontando. Ben prima che scoppiasse tutto questo clamore, eravamo stati noi a chiedere con una lettera al Comune di Modica di rivedere il senso unico della nostra strada, per non dover fare ogni giorno il giro lungo per arrivare a casa. Non chiedevamo un favore, né un privilegio: chiedevamo soltanto di poter tornare a casa più facilmente. Una richiesta normale, da cittadini, che ancora oggi non ci sembra avere nulla di assurdo.

I fatti sono questi. Abbiamo presentato al Comando di Polizia Municipale la richiesta di valutare se, per quei 100 metri, si potesse consentire il doppio senso di marcia, naturalmente senza creare problemi alla sicurezza e alla circolazione. Lo abbiamo detto anche all’assessore Roccasalvo, come si fa con un rappresentante delle istituzioni che si incontra sotto casa. E lui ha fatto quello che ci si aspetta da chi rappresenta una comunità: ha preso a cuore la nostra istanza e si è attivato per segnalarla a chi di dovere. Niente di più, niente di meno.

Non è stato lui a decidere. Il comandante della Polizia Locale ha fatto il suo sopralluogo e ha dato il suo nullaosta, e solo dopo abbiamo saputo che la nostra richiesta era andata a buon fine. Un fatto normalissimo, quasi banale: uno dei tanti che succedono quando tra il Comune e i cittadini c’è un buon rapporto, e quando l’amministrazione, dove è possibile, dà una risposta a chi le scrive. Di carte, timbri e procedure si occupano gli uffici; noi possiamo raccontare soltanto quello che abbiamo fatto, e lo abbiamo fatto alla luce del sole.

Sono cento metri. Cento. Eppure, su quei cento metri, in questi giorni abbiamo letto chilometri di fantasia. Abbiamo letto che si dubita perfino che la nostra richiesta esista, quasi fossimo burattini usati per gli interessi di qualcun altro. Questo ci ha fatto male, davvero. Perché noi esistiamo, quella lettera l’abbiamo scritta noi, e non siamo burattini nelle mani di nessuno. Siamo famiglie che in questa strada ci vivono, che la percorrono ogni giorno e che la conoscono meglio di chiunque ne parli da lontano.

Rispettiamo chi, anche tra i nostri vicini, la pensa in modo diverso. Quello che non accettiamo è che una semplice richiesta di cittadini venga trasformata in chissà quale sopruso, magari perché fa comodo a chi ha già cominciato la propria campagna elettorale. Se qualche politico vuole regolare conti in sospeso, lo faccia pure, ma non sulla pelle delle famiglie che abitano qui. A noi, sinceramente, farebbe solo tanta pena.

Per questo vogliamo chiudere con l’unica parola che ci sembra giusta: grazie. Grazie a chi ha semplicemente fatto il suo dovere di rappresentante della collettività e ci ha aiutati a risolvere quello che, per noi, era un problema vero, di tutti i giorni. Perché a volte la buona politica è fatta anche di cento metri di strada, e di qualcuno che si ferma ad ascoltare.

Il portavoce

Barone Graziano

REDAZIONE

Considerato che il firmatario della lettera, sostiene che si sia fatta tanta fantasia, ci permettiamo, alcune considerazione che poi sono i dubbi che assalgono noi, i restanti residenti e molti modicani. Il fatto che la lettera dei residenti favorevoli (a firma del portavoce Graziano Barone) sia mostrata soltanto all’indomani dell’annuncio della petizione di segno contrario solleva inevitabili dubbi strategici.

Se l’intento era difendere una richiesta legittima e spegnere le polemiche sul presunto “doppio senso ad personam”, farlo tempestivamente all’insorgere del caso avrebbe evitato che la vicenda montasse per giorni. Farlo solo dopo l’avvio della contrattativa con raccolta firme assume l’aspetto di un’operazione di contro-narrazione o di “scudo politico” a tutela dell’amministrazione e dell’assessore coinvolto. Se il cambio di viabilità era stato pensato per apportare un reale beneficio alla vivibilità della strada, ci si chiede perché non sia stata promossa una consultazione ampia tra tutti i residenti. Il fatto che molti abitanti della stessa arteria si siano scoperti contrari al provvedimento al punto da organizzare una petizione per il ripristino del vecchio senso unico dimostra che la soluzione non era affatto condivisa né percepita come un miglioramento collettivo, ma al contrario come una scelta divisiva e potenziale fonte di disagi. Il Codice della Strada fissa dei parametri precisi per le corsie nei due sensi di marcia. Laddove la strada misuri circa 4 metri di larghezza complessiva, la creazione di un doppio senso rischia di compromettere la sicurezza, a meno che non si tratti di un centro storico o di una zona a traffico limitato in cui il Comune motivi deroghe ed eccezioni specifiche previa valutazione formale della sicurezza e dei rischi. Il fatto che l’organo tecnico/di Polizia Locale si sia assunto la responsabilità di concedere il doppio senso su una sede stradale così ristretta senza un’adeguata istruttoria preventivamente formalizzata solleva dubbi sulla linearità del percorso amministrativo. Resta l’aspetto procedurale più grave sul piano istituzionale. I segnali verticali e la segnaletica orizzontale sono stati installati ben prima dell’emissione dell’ordinanza formale. Un provvedimento viario produce effetti giuridici ed è vincolante per la sicurezza dei cittadini solo dal momento in cui l’ordinanza viene pubblicata e protocollata. Giustificare l’assenza del provvedimento con una “dimenticanza” in sede di intervista televisiva mina le basi della trasparenza amministrativa. Un’amministrazione opera per atti scritti e protocollati, non su verbali intesi a voce o per accordi informali tra vicini ed esponenti della Giunta.

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