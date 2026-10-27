Wizz Air e Sac inaugurano il primo volo Comiso-Milano Malpensa

Comiso, 27 ottobre 2026 – Wizz Air, seconda compagnia aerea in Italia per quota di mercato, e SAC, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, celebrano oggi il primo volo diretto tra Comiso e Milano Malpensa, un nuovo collegamento che rafforza la mobilità tra il Sud-Est siciliano e il Nord Italia e conferma il continuo investimento della compagnia nel sistema aeroportuale della Sicilia orientale.

La nuova rotta è operata tre volte a settimana, ogni martedì, giovedì e sabato, offrendo ai passeggeri un’opportunità in più per viaggiare tra la Sicilia e la Lombardia per lavoro, studio, turismo o per raggiungere amici e familiari. I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ a partire da 19,99€.

L’avvio del collegamento con Milano Malpensa segna un nuovo passo nella crescita di Wizz Air a Comiso e nella Sicilia orientale: dall’inizio del 2026 la compagnia ha già operato quasi 200 voli da e per lo scalo ibleo, con un incremento del 160% rispetto allo stesso periodo del 2025. Nell’intero anno, Wizz Air mette a disposizione oltre 40.000 posti, con una crescita della capacità superiore al 197% rispetto allo scorso anno. L’offerta attualmente in vendita comprende due rotte, Milano Malpensa e Tirana, che affiancano la connettività nazionale a quella internazionale e consolidano il ruolo di Comiso nella rete della compagnia.

Il nuovo volo rende più semplice raggiungere direttamente il territorio ragusano dal Nord Italia, aprendo ulteriori opportunità per il turismo e l’economia locale. Dalle città barocche del Val di Noto alle località costiere, il Sud-Est siciliano diventa così ancora più accessibile per chi desidera scoprire il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico dell’Isola.

L’investimento a Comiso si inserisce in una strategia condivisa della compagnia aerea e SAC che valorizza Catania e Comiso come un unico polo aeroportuale al servizio della Sicilia orientale, attraverso un’offerta complementare e sempre più ampia. Proprio oggi, a conferma di questo percorso, prende il via anche il nuovo collegamento Catania-Porto, operato due volte a settimana, ogni martedì e sabato e che amplia le opportunità di viaggio di Wizz Air tra la Sicilia e il Portogallo.

Il network in vendita da Catania comprende 23 rotte verso 13 Paesi, incluse sei destinazioni domestiche: Bologna, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona. A dicembre, l’arrivo del quarto Airbus A321neo basato presso lo scalo etneo sosterrà un ulteriore ampliamento dell’offerta, con l’avvio dei collegamenti per Roma Fiumicino e Valencia dal 14 dicembre e Alicante dal 15 dicembre.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Il primo volo della nostra rotta da Comiso a Milano Malpensa prosegue il nostro percorso di valorizzazione dello scalo ibleo, che vogliamo rendere una scelta sempre più attrattiva per chi vive nel territorio e per chi desidera visitarlo. Come seconda compagnia aerea in Italia, consideriamo i voli domestici una componente sempre più importante della nostra crescita: collegare la Sicilia al resto del Paese significa rispondere a esigenze quotidiane di mobilità e sostenere il turismo e le opportunità economiche locali. Insieme a SAC, continuiamo a investire in una visione di Catania e Comiso come un unico sistema aeroportuale al servizio della Sicilia orientale, valorizzando le potenzialità di ciascuno scalo e ampliando le possibilità di viaggio per tutto il territorio. Let’s WIZZ, Comiso!”

«Il nuovo collegamento Comiso-Milano Malpensa è un risultato significativo per Sac e per lo sviluppo dell’aeroporto di Comiso, che vogliamo valorizzare come infrastruttura strategica per la Sicilia orientale. La collaborazione con Wizz Air conferma la validità di un percorso fondato sulla crescita dell’offerta e sulla capacità di fare sistema. Catania e Comiso sono due scali complementari, che Sac lavora a integrare sempre più in un’unica strategia aeroportuale, per ampliare le possibilità di collegamento, sostenere il turismo e rispondere alle esigenze di cittadini e imprese. L’obiettivo rimane rafforzare il ruolo di entrambi gli aeroporti e contribuire concretamente allo sviluppo del territorio» dichiarano Anna Quattrone, Presidente di Sac, e Nico Torrisi, Amministratore Delegato di Sac.

«L’attivazione di questa rotta, grazie ai fondi ed al lavoro degli uffici del Libero Consorzio dei Comuni di Ragusa, contribuisce a rafforzare il ruolo di Comiso come infrastruttura strategica per la Sicilia sud-orientale. Una connessione stabile con uno dei principali poli economici e aeroportuali del Paese significa rendere il nostro territorio più accessibile, favorire l’arrivo di visitatori e creare nuove opportunità per le attività economiche locali. Ringraziamo SAC e Wizzair per questo risultato, che conferma il valore della collaborazione tra compagnie aeree, gestore aeroportuale e territorio» commenta Maria Rita Schembari, Sindaco di Comiso.

Il nuovo collegamento da Comiso rafforza il più ampio network domestico di Wizz Air in Italia, che conta 29 rotte attualmente in vendita, Una rete che collega il Nord, il Centro, il Sud e le isole, con particolare attenzione alle esigenze di mobilità della Sicilia e della Sardegna. Dai collegamenti di Palermo con Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Torino, Venezia, Bologna, Pisa e Napoli, alle rotte da Catania e alla nuova Comiso-Milano Malpensa, Wizz Air continua a investire nella connettività nazionale, offrendo maggiori possibilità di scelta per gli spostamenti quotidiani e sostenendo il turismo e le relazioni economiche tra i territori.

I primi voli dalla Sicilia si inseriscono nel più ampio percorso di crescita di Wizz Air in Italia. Dal debutto nel Paese nel 2004, oltre 147 milioni di passeggeri hanno scelto la compagnia per viaggiare da e verso l’Italia. Nel 2026, Wizz Air opera un network di 327 rotte verso 34 Paesi e può contare su 46 aeromobili basati nelle sette basi italiane di Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Fiumicino, Torino e Venezia.

Nella sola stagione estiva, la compagnia ha messo a disposizione 20,3 milioni di posti, il 43,6% in più rispetto all’estate 2025. Dall’inizio dell’anno Wizz Air ha già operato 100.000 voli in Italia, con una crescita del 29% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confermando il proprio impegno nel rafforzamento della connettività nazionale e internazionale del Paese.

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