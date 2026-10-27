Terremoto in casa Ragusa Calcio: la proprietà mette in vendita il club e consegna il titolo al Comune

RAGUSA, 27 Ottobre 2026 – Un vero e proprio fulmine al ciel sereno scuote il calcio azzurro. Con un duro e perentorio comunicato ufficiale diffuso il 25 ottobre 2026, la proprietà del Ragusa Calcio ha annunciato la decisione di mettere in vendita il titolo sportivo della società e di rassegnare, di fatto, il mandato nelle mani dell’amministrazione cittadina.

La decisione giunge a margine delle dimissioni del Consulente Sportivo del club, figura chiave attorno alla quale ruotava il progetto societario. Richiamando il principio cardine di “uno per tutti, tutti per uno”, la dirigenza ha sottolineato come la mancanza di figure di pari affidabilità renda impossibile la prosecuzione dell’attuale gestione, decretando la fine di un’era.

Il titolo sportivo verrà consegnato simbolicamente nelle mani del Comune di Ragusa, in attesa che si facciano avanti nuovi acquirenti. La società ha tuttavia precisato che continuerà a onorare tutti gli impegni presi “finché possibile”, garantendo la massima serietà nel periodo di transizione.

Il passaggio più controverso ed esplicito della nota è un attacco diretto alla piazza e alla tifoseria organizzata che nel recente periodo ha espresso scetticismo verso la gestione del club: «Il nostro messaggio è chiaro e diretto a tutti quei tifosi che amano veramente il Ragusa ma che hanno contestato questa proprietà non credendo nel nostro progetto: adesso è il momento di farvi avanti. Il Ragusa Calcio verrà di fatto regalato a chi dimostrerà di avere a cuore le sorti del club».

L’auspicio formulato dai vertici uscenti è che imprenditori locali e storici critici passino dalle parole ai fatti, rilevando le quote societaie per dimostrare le proprie competenze sul campo.

Nei prossimi giorni la società rende noto che saranno divulgate le modalità ufficiali tramite cui i soggetti interessati potranno manifestare formalmente il proprio interesse presso gli uffici del Comune di Ragusa.

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