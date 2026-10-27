Schembari sul futuro della provincia iblea: «Comiso cresce, sul porto di Pozzallo massimo impegno con l’Autorità portuale»

RAGUSA, 27 Ottobre 2026 – A un anno e mezzo dalla sua elezione, la Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e Sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, traccia un primo bilancio dell’attività amministrativa del territorio ibleo. Dagli investimenti del PNRR all’edilizia scolastica, fino al nodo delle infrastrutture strategiche come l’aeroporto “Pio La Torre” e il porto di Pozzallo: un’ampia intervista che fa il punto su quanto fatto finora e sulle prospettive future della provincia di Ragusa.

Presidente Schembari, proprio domani cade una ricorrenza significativa. È passato esattamente un anno e mezzo dal 28 aprile 2025, giorno della sua storica elezione che ha sancito il ritorno alla guida politica della provincia. Dopo oltre un decennio di commissariamento, guardando indietro a questi primi 18 mesi, qual è il traguardo amministrativo di cui va più fiera per il territorio ibleo? E al contrario, qual è il dossier o l’opera pubblica in questo primo spezzone di mandato che si è rivelata più complessa?

Iniziamo col dire che sono stati 18 mesi un po’ pesanti, perché sommare l’impegno da presidente del Libero Consorzio – o provincia che dir si voglia – a quello da sindaco non è ovviamente una passeggiata. Però ho trovato una struttura molto ben rodata, già avviata per quanto riguarda tanti progetti, soprattutto quelli del PNRR. La progettualità messa in campo, in particolare per ciò che attiene al patrimonio della provincia e segnatamente agli istituti scolastici e alle palestre, è stata veramente vasta e ampia, e ha toccato quasi tutte le città che ospitano istituti superiori.

Poi c’è la viabilità: diciamo che le strade della provincia di Ragusa sono messe e manutenute discretamente. In più, stiamo avviando un processo di riacquisizione al patrimonio provinciale di una buona parte della rete viaria che, a partire dal 2001, era stata assegnata ai comuni. Ci siamo resi conto che purtroppo gli enti locali, e lo posso dire in prima persona essendo sindaco, non hanno tutte le risorse necessarie a tenere queste strade in uno stato di manutenzione ordinaria e straordinaria compatibile con la sicurezza dei nostri cittadini.

Oltre a questo, abbiamo ovviamente sostenuto tante attività di svago, di cultura e di folclore cittadino, e soprattutto il bellissimo e grande progetto della DMO (Destination Management Organization): l’obiettivo è creare un’unica destinazione turistica che abbracci tutti e dodici i comuni della provincia di Ragusa e che presenti il nostro territorio in modo unitario, pur con le sue diverse specificità – dalle colline fino al mare, dall’arte barocca fino al modernismo e al liberty. Vogliamo proporlo come un unico prodotto per il viaggiatore che cerca una vacanza rilassante, immersa nella natura, ma anche nutrita di grande cultura.

Presidente, in quanto sindaca di Comiso e presidente del Libero Consorzio, l’infrastruttura aeroportuale del “Pio La Torre” è cruciale per la sua azione politica. Quali strategie concrete si stanno attivando in sinergia con la SAC, a fronte anche del fatto che quest’estate, a causa dell’Etna – che sicuramente ci ha fatto penare – l’aeroporto di Comiso è stato menzionato spesso per i disagi legati ai fumi dell’eruzione, quando forse avrebbe potuto essere servito meglio?

Intanto diciamo che l’aeroporto di Comiso sta recuperando il volume di passeggeri del suo anno migliore, ovvero il biennio tra il 2016 e il 2017, quando raggiunse circa 450.000 passeggeri. Stiamo confermando la quota dei 400.000 passeggeri in questo anno, in cui la continuità territoriale – cioè i tre voli al giorno, due per Roma e uno per Milano – garantisce i collegamenti quotidiani. Ci sono poi tanti altri voli. Devo dire che la provincia di Ragusa, grazie al merito di tutti e dodici i comuni, ha messo a disposizione, oltre ai fondi ex Insicem, una buona parte dell’avanzo di amministrazione dell’anno precedente al mio insediamento. Con questi 3 milioni di euro, all’indomani della mia elezione, abbiamo avviato un bando che ha aperto a Comiso tre nuove rotte: una su Verona con Volotea, e poi Bologna e Torino con Aeroitalia.

Però, Presidente, mi perdoni, si potrebbe fare molto di più, nel senso che…

Maria Rita Schembari: Su questo non c’è dubbio, si può sempre fare di più, non ci sono limiti alla crescita di un aeroporto. Per quanto riguarda invece coloro che sostengono che per l’aeroporto di Comiso ci sia un’indebita ingerenza o concorrenza con Catania – riducendo la questione a un fatto campanilistico – c’è una novità: la maggioranza delle quote della società di gestione si sta cedendo ad attori che con le nostre contrapposizioni locali hanno ben poco a che fare. Quando subentra un gestore d’Oltralpe, che sia italiano o straniero, sicuramente non guarda alle rivalità tra Ragusa e Catania, ma mira semplicemente allo sviluppo complessivo del sistema aeroportuale. Allora anche le ultime remore di qualcuno cadranno. Io, avendolo verificato sul campo, non posso inventarmi criticità solo per compiacere gli elettori o il pubblico. L’aeroporto di Comiso dimostrerà tutte le sue potenzialità, sia nel settore commerciale per il trasporto dei passeggeri, sia per il trasporto merci con il cargo in fase di costruzione.

Un altro nodo che lei ha cercato di affrontare per migliorare la situazione è sicuramente il porto di Pozzallo. Se lo si confronta con il porto turistico di Marina di Ragusa, che è bellissimo e frequentato dai maltesi, il porto di Pozzallo pecca di diverse carenze che devono essere sistemate. Il Libero Consorzio ha stanziato 250.000 euro per la riqualificazione e il potenziamento della stazione passeggeri, con l’arrivo delle prime navi e l’obiettivo ambizioso di intercettare fino a 10.000 crocieristi. Tuttavia, c’è un porticciolo insabbiato e un porto grande che va migliorato. Che prospettive ci sono?

Facciamo chiarezza su questo punto. Sul porto di Pozzallo, fatta eccezione per la stazione passeggeri, la provincia come ente non ha giurisdizione. Noi possiamo fare migliorie sulla stazione passeggeri, stipulare protocolli d’intesa ed essere di supporto al Comune di Pozzallo o all’Autorità Portuale, qualora servisse ad esempio una mano forte sulla progettazione. Però è indubbio che in questo caso sia l’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale ad avere voce in capitolo e a doversi muovere per superare determinate criticità.

Il Presidente del Libero Consorzio non può “tirare un po’ le orecchie” all’Autorità di gestione? Perché oggettivamente è da più di due anni che il porticciolo è insabbiato senza alcun risultato.

Indubbiamente l’abbiamo già fatto e continueremo a farlo. Non parlo di “tirare le orecchie”, perché non lo facevo nemmeno quando insegnavo a scuola e mi guardavo bene da metodi simili. È chiaro, però, che il nostro continuo, costante e accurato appello è volto a fare tutto il possibile, e anche di più, per rendere funzionali tutte le porte d’accesso alla nostra provincia. Il porto a gestione privata di Marina di Ragusa non può essere paragonato a quello di Pozzallo: a Marina di Ragusa una nave da crociera non può attraccare, al massimo può rimanere in rada. Al porto di Pozzallo, invece, abbiamo già verificato che le navi da crociera possono attraccare, e io stessa ero presente ad accogliere i passeggeri. Parliamo di due sfere di viaggiatori e di utenti completamente diverse: lì si tratta di diportismo e piccolo cabotaggio, qui parliamo di grandi navi merci e passeggeri. Sono due realtà distinte, ma è giusto che il porto di Pozzallo sia reso fruibile e funzionale. La mia attività al fianco del Comune di Pozzallo, nel continuare a chiedere insistentemente il massimo impegno per questa funzionalità, ovviamente c’è e ci sarà sempre.

Il sindaco di Pozzallo, Ammatuna, fino a un mese fa lamentava tramite i suoi canali d’informazione un’assenza generale nella gestione del porto. Spero davvero che la Presidente Schembari possa in qualche modo intervenire, almeno per l’inizio del 2027, perché il 2026 è stato un anno davvero terribile per i diportisti, per i pescatori e per quanti lavorano all’interno del porto.

Maria Rita Schembari: Incontrerò questa settimana stessa il direttore Scatà e cercherò di sollecitare ulteriormente in questo senso.

Il Libero Consorzio di Ragusa è tornato a una guida politica eletta dopo molti anni di gestione commissariale. Cosa si sente di dire e di prevedere per il 2027?

Io continuerò a lavorare con ogni mia energia e, soprattutto, con il grande amore per questa terra che spero traspaia dalla mia attività. Ovviamente non sono perfetta e ci saranno pecche o mancanze, perché nessuno è perfetto in ciò che fa. Per il futuro, mi auguro che si possa tornare a un’elezione diretta, qualunque essa sia. È inutile lamentarsi del fatto che i cittadini si allontanino dalla politica e dal voto quando siamo noi stessi a ridurre sempre di più gli spazi di intervento diretto in questa direzione.

Un’ultima domanda. Lei è una donna sindaco del centrodestra, una delle figure più eminenti della provincia di Ragusa. In questo anno e mezzo, qualche alleato si è comportato male nei suoi confronti, politicamente parlando?

Devo essere sincera: mai colpi bassi, mai comportamenti fuori dalle righe o fuori dai canoni della buona creanza, anche politica. Devo dire la verità, quando si lavora con la massima apertura e si cerca di tessere reti di collaborazione alla luce del sole, difficilmente capitano queste cose. Finora non posso lamentare nulla del genere, vedremo in futuro cosa succederà.

Mancano tre anni e mezzo alla fine del mandato…

No, per me mancano 18 mesi.

In che senso?

Tra 18 mesi scade il mio secondo mandato come sindaco di Comiso. Non appena decado da sindaco, decado automaticamente anche da presidente del Libero Consorzio.

E allora ci risentiamo fra 18 mesi per il bilancio finale.

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