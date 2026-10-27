Ragusa Calcio. Vitale: “Il Comune può favorire il dialogo per costruire un nuovo futuro”

Ragusa, 27 ottobre 2026 – La vicenda che riguarda il futuro del Ragusa Calcio continua a tenere banco in città dopo l’annuncio della proprietà di voler cedere il titolo sportivo e avviare una fase di transizione per individuare nuovi soggetti interessati a rilevare la società. Una situazione che ha spinto anche il consigliere comunale Daniele Vitale a intervenire nel dibattito pubblico, invitando tutte le componenti cittadine a mantenere alta l’attenzione su una realtà che rappresenta un patrimonio sportivo e sociale per l’intero territorio. La proprietà del club ha infatti manifestato l’intenzione di passare la mano, aprendo una fase particolarmente delicata per il futuro degli azzurri e chiamando in causa anche il Comune come possibile soggetto facilitatore del confronto tra le parti interessate.

«In questo momento – afferma Vitale – credo sia necessario abbassare i toni e aumentare il senso di responsabilità. Il Ragusa Calcio va oltre le legittime posizioni delle singole componenti coinvolte. Stiamo parlando di una realtà che da decenni accompagna la storia sportiva della nostra città e che merita di essere tutelata con il contributo di tutti».

Il consigliere comunale sottolinea come l’amministrazione non possa sostituirsi all’iniziativa privata, ma possa comunque svolgere un ruolo importante nel favorire il dialogo tra le parti e nella ricerca di possibili soluzioni. «Condivido l’approccio espresso dal consigliere comunale e assessore allo Sport Simone Digrandi. Il Comune ha tutte le carte in regola per cercare, nell’ambito delle proprie competenze, di favorire un percorso di confronto serio e costruttivo. Nessuno immagina scorciatoie o interventi che vadano oltre le prerogative dell’ente, ma è evidente che Palazzo dell’Aquila possa rappresentare un punto di riferimento istituzionale capace di mettere attorno a un tavolo le energie migliori della città».

Per Vitale, la fase che si apre richiede soprattutto capacità di mediazione e visione. «La città dovrà cercare di rispondere al meglio delle proprie potenzialità a una vicenda così articolata e complessa. Occorrerà verificare se esistono imprenditori, gruppi o cordate interessate a garantire continuità al progetto sportivo, ma soprattutto sarà necessario lavorare con equilibrio, evitando divisioni e polemiche che non aiuterebbero nessuno».

Da qui l’appello finale a mantenere alta la guardia nelle prossime settimane. «L’attenzione dovrà rimanere elevata. Il futuro del Ragusa Calcio riguarda non soltanto una società sportiva ma un pezzo importante dell’identità cittadina. Sono convinto che, attraverso il dialogo istituzionale e la collaborazione di tutte le forze vive del territorio, sarà possibile accompagnare questa fase di transizione nel modo migliore e offrire alla squadra e ai tifosi le certezze che meritano».

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