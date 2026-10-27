Ragusa, al via il festival “Le vie dei tesori”

Ragusa, 27 ottobre 2026 – Dal 19 settembre al 15 novembre ritorna il festival “Le vie dei tesori”, una iniziativa ormai ventennale che offre l’opportunità di visitare luoghi di alcune città siciliane, raccontando la storia, le tradizioni, i misteri e le leggende legate a quel determinato posto, e arricchendo il proprio bagaglio personale con le esperienze organizzate durante il festival.

Settimana scorsa il festival è approdato anche in provincia di Ragusa, dove già dal sabato è stato possibile visitare luoghi diversi rispetto alla passata edizione, come il rifugio antiaereo della Seconda guerra mondiale di via Rapisardi, il quale faceva parte di una rete strategica per mettere in sicurezza le autorità e cittadini, in quanto collegava il Palazzo delle Poste, il Municipio e la Prefettura; a seguire il convento della Madonna del Carmelo, miracolosamente sopravvissuto al terremoto del 1693 e sede dei Carmelitani Scalzi; a seguire la chiesa di San Francesco all’Immacolata a Ragusa Ibla, in cui è possibile ammirare opere di pittura e scultura pre-terremoto, le tele settecentesche, i sepolcri di alcuni esponenti della nobiltà del tempo e la cappella ottocentesca della famiglia Arezzo di Donnafugata.

Per questo fine settimana sarà possibile visitare: il palazzo della Prefettura, la Torre Littoria, il quartiere Pirrera, palazzo Sortino Trono, la chiesa di San Rocco e tanti altri luoghi che grazie a questo festival sono fruibili al pubblico, con dei giovani ciceroni che fanno da guida.

Oltre ai luoghi, sarà possibile svolgere delle passeggiate, come quella che arriva alla Torre San Filippo e il percorso alla scoperta dell’antica Mazzarelli a Marina di Ragusa; mentre come esperienze sarà possibile praticare un trekking verso Cava San Leonardo e una degustazione narrata sulla scia di racconti e personaggi della tradizione, spillando e servendo il vino secondo le usanze del tempo.

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