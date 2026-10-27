Quattro milioni di euro per l’Ospedale Maggiore-Baglieri di Modica con l’emendamento Abbate

Palermo, 27 ottobre 2026 – “Un risultato straordinario e fortemente voluto che dimostra, ancora una volta, l’attenzione concreta verso il potenziamento della sanità pubblica nel Ragusano.” Con queste parole l’onorevole Ignazio Abbate commenta con soddisfazione l’approvazione del suo emendamento all’interno della manovra finanziaria regionale, che stanzia ben 4 milioni di euro a favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per interventi di edilizia e riorganizzazione sanitaria da destinare al Presidio Ospedaliero “Maggiore – Nino Baglieri” di Modica. Il finanziamento complessivo permetterà di sbloccare e dare esecuzione a tre interventi strategici, ritenuti indifferibili per garantire la sicurezza strutturale, la continuità operativa e l’implementazione dei servizi sanitari erogati agli utenti. Gli interventi consistono nella ristrutturazione dei locali del piano terra del DSM di Modica per il nuovo SPDC . Un intervento cruciale che consentirà di trasferire il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, attualmente ubicato presso il Padiglione “D” del P.O. “Busacca” di Scicli, all’interno dell’area ospedaliera del “Maggiore-Baglieri”. Tale spostamento risponde alla rigorosa esigenza sanitaria di collocare l’SPDC in prossimità di un presidio ospedaliero dotato di Pronto Soccorso e DEA di 1° livello, rispettando così le norme di accreditamento regionali (Decreto n. 890/2002). La ristrutturazione e completamento del Padiglione B . Risorse destinate a completare e ristrutturare i locali attualmente allo stato rustico, ampliando in modo significativo gli spazi dedicati alle attività di assistenza sanitaria ambulatoriale del presidio. Per quest’opera l’azienda ha già predisposto e approvato un progetto esecutivo. E infine la sistemazione della viabilità, pavimentazione e parcheggi dell’area esterna del secondo padiglione. Un progetto finalizzato a riqualificare l’area esterna di pertinenza dell’ospedale prospiciente il Padiglione B, caratterizzato da un’elevata affluenza giornaliera di utenza ambulatoriale. L’intervento garantirà la creazione di percorsi pedonali sicuri e una nuova organizzazione dei parcheggi per agevolare l’accessibilità alla struttura. “Un lavoro portato avanti e condiviso con tutto il gruppo DC – commenta l’Onorevole Abbate – che servirà a completare la struttura anche alla luce del recente potenziamento dei posti letto stabilito dalla nuova rete ospedaliera regionale nei confronti dell’Ospedale di Modica. Non si tratta solo di un miglioramento strutturale ma anche dei servizi all’interno dell’ospedale, un beneficio non solo per Modica ma per tutto il comprensorio. Ringrazio la Direzione Strategia dell’ASP di Ragusa per aver messo a disposizione i progetti e le relazione tecnica e naturalmente tutti coloro che hanno sostenuto l’iter parlamentare dell’emendamento.”

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