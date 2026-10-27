Pozzallo. Acqua pubblica, aumento shock del 10,5%. Uccio Agosta (Italia Viva) lancia la battaglia contro il “salasso”

POZZALLO, 27 Ottobre 2026 – Non datela a bere a Uccio Agosta. Si preannuncia difatti una battaglia politica totale a Pozzallo dopo la decisione dell’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Ragusa di approvare a maggioranza un aumento del 10,5% sulle tariffe del servizio idrico integrato. Un provvedimento ribattezzato burocraticamente “adeguamento tariffario”, ma che viene categoricamente respinto dal consigliere comunale di opposizione ed esponente di Italia Viva, Uccio Agosta, che da sempre fa della riduzione della pressione fiscale la propria bandiera sul territorio.

L’opposizione all’aumento da parte di Agosta è netta e senza sconti. “Loro lo chiamano con un termine burocratico, ‘adeguamento tariffario’ – scrive Agosta – ma la realtà è una sola: un nuovo salasso immediato sulle tasche delle famiglie e delle imprese. La mia attività politica ha da sempre un tratto distintivo fondamentale: la battaglia per il MENO TASSE PER TUTTI. Per me non è uno slogan da campagna elettorale, ma un impegno concreto preso con i pozzallesi che porto avanti con i fatti”.

A supporto di questa linea, Agosta ricorda anche le recenti vittorie rivendicate nell’aula consiliare contro l’esternalizzazione della riscossione coattiva dei tributi. Oggi, per il consigliere, la priorità assoluta si sposta sulla tutela delle risorse idriche: “Oggi sono pronto a rifarlo – ribadisce Agosta – per difendere l’acqua pubblica. L’acqua è un bene comune e un diritto di tutti. Ognuno deve pagare il giusto, ma rifiuto categoricamente una privatizzazione nei fatti”.

Sotto la lente d’ingrandimento del consigliere di Italia Viva finisce l’attuale gestione del servizio da parte di Iblea Acque, definita segnata da “tariffe sproporzionate, guasti e bollette inviate a caso su consumi stimati”. In un contesto già precario per l’utenza, l’aggiunta di un ulteriore rincaro viene giudicata “un’ingiustizia inaccettabile”.

Carta dei Servizi alla mano, Agosta chiede di invertire la rotta. In caso di disservizi o errori di fatturazione, gli utenti hanno diritto a sconti automatici e indennizzi monetari. Di conseguenza, lo slogan lanciato dall’esponente di opposizione è chiaro: “A Pozzallo non servono aumenti, servono i rimborsi!”.

Il Comune di Pozzallo, in quanto comproprietario del gestore e non semplice cliente, viene chiamato in causa direttamente da Agosta. Il Sindaco è stato formalmente invitato dal consigliere a utilizzare subito tutti i poteri azionari e i diritti di controllo all’interno dell’assemblea dei soci “per fare da scudo ai pozzallesi e bloccare questo ingiustificato salasso”.

Se gli aumenti dovessero essere confermati a scatola chiusa sulla pelle della città, Agosta promette di dar battaglia: “Promuoverò una battaglia totale in aula. Chiederò al Consiglio Comunale di impegnare l’amministrazione a portare in sede di ATI la formale richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento del gestore”. Una linea che rimane coerente con il suo percorso: “La mia linea resta fedele alla mia storia: acqua pubblica, trasparenza e soprattutto meno tasse per i pozzallesi”.

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