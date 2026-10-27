Modica, la Sindaca chiude le porte alla stampa. Stornello (PD): «Chi si sottrae alle domande non toglie qualcosa ai giornalisti, ma ai cittadini”

MODICA, 27 ottobre 2026 – La troupe giornalistica di Video Mediterraneo si presenta a Palazzo San Domenico per porre domande alla sindaca e ne esce senza risposte. Non è un incidente di agenda: è la fotografia di un metodo. E quel metodo, a Modica, sta diventando la regola». Così Francesco Stornello, segretario cittadino del Partito Democratico di Modica, commenta il servizio di *Video Mediterraneo* pubblicato oggi, nel quale la redazione documenta il tentativo, andato a vuoto, di ottenere chiarimenti dalla Sindaca Maria Monisteri.

«Esprimiamo anzitutto la nostra solidarietà ai giornalisti e a tutti gli operatori dell’informazione locale – prosegue Stornello – che ogni giorno, spesso in condizioni non semplici, svolgono un lavoro prezioso per la nostra comunità. Incalzare chi amministra non è un atto ostile: è il loro mestiere. Ed è un diritto dei cittadini che i problemi vengano sollevati e trovino risposte puntuali».

«La libertà di stampa, presidiata dall’articolo 21 della Costituzione, non si esaurisce nel diritto di scrivere: vive del diritto dei cittadini a essere informati. La legge n. 150 del 2000 disciplina l’informazione e la comunicazione come attività proprie delle pubbliche amministrazioni, al servizio della collettività. Un sindaco, dunque, non informa per concessione, ma per dovere. E quando sceglie di sottrarsi ai microfoni, viene meno a quel dovere verso la propria comunità, che ha il diritto di sapere come e perché vengono prese le decisioni che la riguardano».

«Il punto è che il silenzio, a Modica, non è più un episodio isolato. Lo abbiamo visto sul bilancio, annunciato cinque volte in nove mesi e mai depositato; sulla Commissione d’inchiesta sul dissesto, votata all’unanimità dal Consiglio comunale a febbraio e mai insediata; sul Piano Urbanistico Generale, lo strumento che disegnerà la Modica dei prossimi decenni, sul quale la città attende ancora di conoscere tempi, indirizzi e un vero percorso di partecipazione. Su ciascuno di questi nodi la Sindaca preferisce una comunicazione a senso unico, fatta di post e comunicati, che non ammette repliche né contraddittorio. Ma amministrare una città significa anche metterci la faccia, soprattutto quando i temi sono scomodi».

«Il Palazzo comunale deve essere una casa di vetro, non una fortezza. La trasparenza non è un adempimento formale né una cortesia riservata a chi pone quesiti graditi: è una condizione del buon governo e il fondamento del rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Una fiducia che, a Modica, si sta consumando giorno dopo giorno».

«Per questo – conclude l’esponente dem – chiediamo alla Sindaca di cambiare passo: convochi già nei prossimi giorni una conferenza stampa aperta a tutte le testate, senza distinzioni, e si impegni a ripeterla con cadenza almeno mensile, per riferire sui dossier aperti, a partire dal bilancio. Da parte nostra, il Partito Democratico continuerà a fare ciò che considera un dovere: non sottrarsi mai al confronto, ascoltare la città e portare nel dibattito pubblico proposte concrete. Perché una comunità informata è una comunità più libera e più forte”.

Salva