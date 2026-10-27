  • 28 Ottobre 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 28 Ottobre 2026 -
Modica | Politica

Modica, la Sindaca chiude le porte alla stampa. Stornello (PD): «Chi si sottrae alle domande non toglie qualcosa ai giornalisti, ma ai cittadini”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 27 ottobre 2026 – La  troupe giornalistica di Video Mediterraneo  si presenta a Palazzo San Domenico per porre domande alla sindaca  e ne esce senza risposte. Non è un incidente di agenda: è la fotografia di un metodo. E quel metodo, a Modica, sta diventando la regola». Così Francesco Stornello, segretario cittadino del Partito Democratico di Modica, commenta il servizio di *Video Mediterraneo* pubblicato oggi, nel quale la redazione documenta il tentativo, andato a vuoto, di ottenere chiarimenti dalla Sindaca Maria Monisteri.

«Esprimiamo anzitutto la nostra solidarietà ai giornalisti e a tutti gli operatori dell’informazione locale – prosegue Stornello – che ogni giorno, spesso in condizioni non semplici, svolgono un lavoro prezioso per la nostra comunità. Incalzare chi amministra non è un atto ostile: è il loro mestiere. Ed è un diritto dei cittadini che i problemi vengano sollevati e trovino risposte puntuali».

«La libertà di stampa, presidiata dall’articolo 21 della Costituzione, non si esaurisce nel diritto di scrivere: vive del diritto dei cittadini a essere informati. La legge n. 150 del 2000 disciplina l’informazione e la comunicazione come attività proprie delle pubbliche amministrazioni, al servizio della collettività. Un sindaco, dunque, non informa per concessione, ma per dovere. E quando sceglie di sottrarsi ai microfoni, viene meno a quel dovere verso la propria comunità, che ha il diritto di sapere come e perché vengono prese le decisioni che la riguardano».

«Il punto è che il silenzio, a Modica, non è più un episodio isolato. Lo abbiamo visto sul bilancio, annunciato cinque volte in nove mesi e mai depositato; sulla Commissione d’inchiesta sul dissesto, votata all’unanimità dal Consiglio comunale a febbraio e mai insediata; sul Piano Urbanistico Generale, lo strumento che disegnerà la Modica dei prossimi decenni, sul quale la città attende ancora di conoscere tempi, indirizzi e un vero percorso di partecipazione. Su ciascuno di questi nodi la Sindaca preferisce una comunicazione a senso unico, fatta di post e comunicati, che non ammette repliche né contraddittorio. Ma amministrare una città significa anche metterci la faccia, soprattutto quando i temi sono scomodi».

«Il Palazzo comunale deve essere una casa di vetro, non una fortezza. La trasparenza non è un adempimento formale né una cortesia riservata a chi pone quesiti graditi: è una condizione del buon governo e il fondamento del rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Una fiducia che, a Modica, si sta consumando giorno dopo giorno».

«Per questo – conclude l’esponente dem – chiediamo alla Sindaca di cambiare passo: convochi già nei prossimi giorni una conferenza stampa aperta a tutte le testate, senza distinzioni, e si impegni a ripeterla con cadenza almeno mensile, per riferire sui dossier aperti, a partire dal bilancio. Da parte nostra, il Partito Democratico continuerà a fare ciò che considera un dovere: non sottrarsi mai al confronto, ascoltare la città e portare nel dibattito pubblico proposte concrete. Perché una comunità informata è una comunità più libera e più forte”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube