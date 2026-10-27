Modica Innova Hackathon 2026: tre giorni per riportare la vita nel centro storico

Modica, 27/10/2026 – Torna il Modica Innova Hackathon, la maratona di idee che chiama i cittadini a progettare la Modica del futuro. La seconda edizione si svolgerà dal 13 al 15 novembre 2026 ed è dedicata a un tema che riguarda tutta la città: il centro storico. Si chiude con una finale aperta al pubblico domenica 15 novembre alle 17:00, all’Auditorium Pietro Floridia.

“Dal centro al centro” è il titolo della sfida 2026. Il punto di partenza è un paradosso che i modicani conoscono bene. Il centro storico, patrimonio UNESCO dal 2002 con le città tardo barocche del Val di Noto, è visitato ma sempre meno vissuto. La mappatura “Vuoti a rendere” di Modicaltra (2021) ha contato 2.174 edifici vuoti su 5.661 censiti, quasi quattro su dieci. L’87% di questi vuoti sono abitazioni. Secondo un documento di Confcommercio Modica dell’aprile 2026, nel centro storico vive ormai solo il 13,5% della popolazione. Da qui la domanda della sfida: come trasformare il centro storico da cartolina a luogo della vita quotidiana, usando il patrimonio culturale come leva?

Trenta partecipanti, selezionati anche tra chi oggi vive fuori Modica, lavoreranno per tre giorni in residenza a Valata Minusa. Vitto e alloggio sono offerti dall’organizzazione. I partecipanti si divideranno in sei squadre su tre piste: vivere, fruire, attraversare. Ogni progetto dovrà partire da un luogo reale del centro storico ed essere concreto e realizzabile. Non serve saper programmare: sono attesi architetti, esperti di beni culturali, comunicatori, economisti, maker, commercianti e residenti. Il percorso sarà guidato da Sprintaly Lab, l’associazione torinese di promozione sociale già al fianco della prima edizione.

Alla finale il vincitore sarà scelto dalla Gran Giuria e dalla città. Il pubblico in sala voterà dal telefono, e il voto si sommerà a quello tecnico.

L’hackathon arriva alla vigilia con un’adesione ampia del territorio. Hanno concesso il patrocinio il Libero Consorzio comunale di Ragusa, Il Gal Terra Barocca, l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Ragusa, che riconosce anche 8 crediti formativi agli iscritti partecipanti, la CGIL Ragusa CNA e Confcommercio Modica. Sostengono l’evento oltre venti aziende del territorio, con main sponsor Società San Gregorio ed Ermeslink. È il segno che il tema è sentito, e che imprese, professioni e rappresentanze hanno scelto di esserci prima ancora che l’evento cominci.

L’evento è organizzato dall’Associazione Modica Innova, nata quest’anno da un gruppo di giovani professionisti modicani.

«Non volevamo un evento di un weekend», spiega il presidente Gabriele Barone. «Volevamo uno strumento che resti. Modica Innova nasce per questo: portare allo stesso tavolo chi ha le idee, chi ha le competenze e chi può decidere, perché è lì che le proposte diventano progetti. Partiamo da ciò che Modica ha già, i suoi spazi, il suo patrimonio, i suoi talenti, e li trattiamo come risorse con cui costruire, non come cose da conservare e basta. L’innovazione non abita solo nelle grandi città: nasce ovunque una comunità scelga di farla, e noi abbiamo scelto Modica. Le idee migliori dell’hackathon devono diventare progetti pilota, e chi partecipa deve trovare una comunità che continua a lavorare per la città anche dopo il 15 novembre.»

La prima edizione, nel novembre 2024, era dedicata alla mobilità dolce. Era nata da un’idea di Antonio Drago, allora assessore all’Innovazione e alla Transizione digitale, ed era stata promossa dal Comune di Modica con l’associazione Modiverso. Aveva raccolto circa 150 candidature per 30 posti. Oggi Drago accompagna il progetto come ideatore del format, al fianco dell’associazione.

«Nel 2024 l’hackathon era una scommessa dell’amministrazione», dice Drago. «Oggi è qualcosa di più importante: un progetto che non dipende più da un incarico, perché un gruppo di ragazzi ha deciso di prenderlo in mano e farlo crescere. È così che si costruisce un territorio.»

E sul senso della sfida aggiunge: «Sul centro storico a Modica tutti hanno un’opinione, ma il dibattito spesso si ferma lì. L’hackathon serve a dargli una struttura: un metodo per affrontare in modo serio e costruttivo un tema serio. E soprattutto restituisce la parola ai cittadini: sono loro a progettare e sono loro, con il voto in sala, a scegliere. Qui chiediamo a ognuno di trasformare la propria opinione in un progetto.»

Le candidature sono aperte fino alle 23:59 del 28 ottobre su modicainnova.it. Bastano 10 minuti, per iscritto o con un breve video. Le persone selezionate riceveranno comunicazione entro il 30 ottobre. La finale del 15 novembre è a ingresso libero.

Salva