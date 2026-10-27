Modica, colpo da Bruno Euronics: entrano col flex ma scatta l’allarme

MODICA, 27 Ottobre 2026 – Un colpo notturno è stato messo a segno intorno all’una di notte ai danni del punto vendita Bruno Euronics di Modica.

Alcuni malviventi, agendo a volto coperto e con il capo incappucciato, si sono introdotti all’interno della struttura dopo aver forzato una delle saracinesche del negozio utilizzando un flex. Una volta all’interno, la banda ha agito con estrema fretta: l’immediata attivazione del sistema di allarme ha infatti sorpreso i malviventi, costringendoli ad abbandonare la struttura nel minor tempo possibile per evitare di essere colti sul fatto.

Proprio l’allarme ha condizionato il risultato dell’azione criminosa, rendendo il bottino particolarmente magro rispetto ai potenziali danni. Per la fuga e il trasporto della merce sottratta, i malviventi si sono serviti di due mezzi, un furgone e un’autovettura, entrambi successivamente risultati rubati.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti di polizia del Commissariato di Modica, che hanno immediatamente avviato le indagini. Gli investigatori stanno lavorando alacremente alla disamina dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza sia interne all’esercizio commerciale che installate lungo la zona e le vie adiacenti, con l’obiettivo di ricostruire i movimenti dei malviventi, individuarne la provenienza e tracciare la via di fuga utilizzata dopo il furto.

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