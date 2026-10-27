Modica, bufera sulla viabilità in via San Giuliano Pulito: petizione dei residenti. “No al doppio senso ad personam”

MODICA, 27 Ottobre 2026 – Il tratto di appena cento metri di doppio senso di marcia riaccende la bufera politica e amministrativa a Modica. La vicenda riguarda via San Giuliano Pulito, dove la modifica alla viabilità – che consente il doppio senso esattamente per la distanza necessaria a raggiungere l’abitazione dell’assessore comunale Corrado Roccasalvo – ha scatenato la dura reazione dei residenti, culminata lunedì scorso con il deposito ufficiale di una petizione per chiedere la rimozione della segnaletica.
Gli abitanti della zona protestano contro il provvedimento limitato e ne chiedono l’immediato annullamento per il ripristino del senso unico su tutta l’arteria. Secondo i residenti, la conformazione della strada non è mai cambiata rispetto ad oltre vent’anni fa, quando venne istituito il senso unico: con una carreggiata larga complessivamente appena quattro metri, due veicoli provenienti da direzioni opposte non sono in grado di transitare contemporaneamente in condizioni di sicurezza.
«Che cos’è cambiato in via San Giuliano Pulito rispetto al provvedimento di oltre vent’anni fa? Nulla. Perché la presunta sicurezza varrebbe soltanto per quei primi 100 metri e non per l’intera arteria?», si chiedono i cittadini promotori della raccolta firme, contestando l’assenza di qualsiasi intervento di ampliamento strutturale.
Ad alimentare le polemiche sono state le recenti dichiarazioni del Comandante della Polizia Locale, Pierluigi Cannizzaro. Intervistato dai microfoni di Videomediterraneo dal giornalista Marco Scavino, il dirigente si è assunto la piena responsabilità dell’accaduto, giustificando la mancanza del provvedimento formale con una “dimenticanza” nella redazione dell’ordinanza, convinto di averla già firmata.
Cannizzaro ha, inoltre, riferito di aver effettuato un sopralluogo tecnico per verificare la fattibilità del doppio senso su richiesta di alcuni residenti e “caldeggiata” dall’assessore Roccasalvo. Ciononostante, lo stesso Comandante ha ammesso l’assenza di un verbale scritto a supporto di tale verifica.
Sulla vicenda sono determinati a fare chiarezza i consiglieri comunali di opposizione Neva Guccione, Cristina Cecere e Giovanni Spadaro, che hanno formalmente depositato una richiesta di accesso agli atti per verificare l’effettiva presenza dell’istanza che chiedeva quel doppio senso “ad personam, protocollata, le date e le firme dei richiedenti.
L’episodio riapre anche il dibattito sull’opportunità politica e sul potenziale conflitto d’interessi dell’assessore Roccasalvo,
8 commenti su “Modica, bufera sulla viabilità in via San Giuliano Pulito: petizione dei residenti. “No al doppio senso ad personam””
Amo Modica trova la soluzione per favore. Tu che sei un sapiente spiegagli come funziona il doppio senso di marcia in una strada di 4 metri.
Ma l’opposizione quella dei vari Nigro, Frasca, Covato, Ruffino, che erano sempre pronti al “chi va là” che fine ha fatto? Non dicono una parola in merito a questa vicenda ridicola? Erano con il fucile con il colpo in canna pronto contro il sindaco e l’amministrazione con i precedenti assessori, quelli giovani e bravi, e invece adesso sotto sotto spalleggiano?
Lo sappiamo come vanno queste cose a Modica e soprattutto non ci dimenticheremo alle prossime elezioni chi siete.
Ora tutti i Modicani vorremmo che rispondesse quel signore che in un post precedente affermava di essere un residente e che aveva apposto la sua firma per la richiesta del doppio senso!!!
Questo signore deve fornire la documentazione grazie.
E adesso Sindaca e Amministrazione che farete? Volete un piccolo suggerimento : innanzitutto mettete sull’attenti quello di Rosolini e poi rimettete il divieto su tutto il tratto stradale.
Ci fareste più figura!
@Primula
hai ragione perfettamente, si sono dissolti chissà perchè, anche Nigro che attaccava l’amministrazione ha deposto le armi, e io non credo che ciò sia avvenuto gratuitamente, ci saranno gravi motivi, oltre al fatto che non gli conviene tirare la corda, perchè le dimissioni e lo scioglimento del consiglio danneggerebbe anche loro. Intanto i modicani “pavano” alla grande, il sistema è più vispo che mai, tutto ciò che viene fatto a modica per per beneficiare i pochi privilegiati, e gli altri modicani non fiatano. Troppa paura di mettersi contro.
Credo che chi vuole capire capisce, spero intervenga il prefetto per sciogliere coattivamente questo teatro.
Per un doppio senso di marcia ogni corsia deve essere 2,75m, tranne in centri storici dove il Comune può anche con corsie meno di 2,75m a corsia, valutando la pericolosità, e Quindi in caso renderla senso unico.
Ma le leggi li devono rispettare i cittadini, o chi non è amico degli amici.
Se poi sei al potere puoi fare quello che vuoi, perché in caso voteranno tutti unanime alla non condanna, di qualsiasi colore politico.
Esempio, Per il ripristino del vitalizio all’ ex Ministro della sanità De Lorenzo hanno tutti votato a favore, compreso i giusti della sinistra. Tutti ricordiamo cosa facevano De Lorenzo e Poggiolini.
@ primula
Hai ragione perfettamente, si sono dissolti chissà perché, Nigro che attaccava l’amministrazione ha deposto le armi, e io non credo che ciò sia avvenuto gratuitamente, ci saranno gravi motivi, oltre al fatto che non gli conviene tirare la corda, perché le dimissioni lo scioglimento del consiglio danneggerebbe anche loro. Intanto i modicani “pavano” alla grande, il sistema è più vispo che mai, tutto ciò che viene fatto a Modica per per beneficiare i pochi privilegiati, e gli altri modicani non fiatano. Troppa paura di mettersi contro. Credo che chi vuole capire capisce, spero intervenga il prefetto per sciogliere coattivamente questo teatro.
Purtuna fraciti n’aviemu??
Si discute sul fatto,ma c’è una sola soluzione: destituire sia il Comandante che l’assessore ! La Signora che amministra la Città di Modica,se mette la fascia Tricolore per la centenaria di turno, è bene che ne tenga conto sempre di ciò che rappresenta e decida senza tentennamenti.Un Comandante non può avere queste dimenticanze !