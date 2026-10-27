Modica, bufera sulla viabilità in via San Giuliano Pulito: petizione dei residenti. “No al doppio senso ad personam”

MODICA, 27 Ottobre 2026 – Il tratto di appena cento metri di doppio senso di marcia riaccende la bufera politica e amministrativa a Modica. La vicenda riguarda via San Giuliano Pulito, dove la modifica alla viabilità – che consente il doppio senso esattamente per la distanza necessaria a raggiungere l’abitazione dell’assessore comunale Corrado Roccasalvo – ha scatenato la dura reazione dei residenti, culminata lunedì scorso con il deposito ufficiale di una petizione per chiedere la rimozione della segnaletica.

Gli abitanti della zona protestano contro il provvedimento limitato e ne chiedono l’immediato annullamento per il ripristino del senso unico su tutta l’arteria. Secondo i residenti, la conformazione della strada non è mai cambiata rispetto ad oltre vent’anni fa, quando venne istituito il senso unico: con una carreggiata larga complessivamente appena quattro metri, due veicoli provenienti da direzioni opposte non sono in grado di transitare contemporaneamente in condizioni di sicurezza.

«Che cos’è cambiato in via San Giuliano Pulito rispetto al provvedimento di oltre vent’anni fa? Nulla. Perché la presunta sicurezza varrebbe soltanto per quei primi 100 metri e non per l’intera arteria?», si chiedono i cittadini promotori della raccolta firme, contestando l’assenza di qualsiasi intervento di ampliamento strutturale.

Ad alimentare le polemiche sono state le recenti dichiarazioni del Comandante della Polizia Locale, Pierluigi Cannizzaro. Intervistato dai microfoni di Videomediterraneo dal giornalista Marco Scavino, il dirigente si è assunto la piena responsabilità dell’accaduto, giustificando la mancanza del provvedimento formale con una “dimenticanza” nella redazione dell’ordinanza, convinto di averla già firmata.

Cannizzaro ha, inoltre, riferito di aver effettuato un sopralluogo tecnico per verificare la fattibilità del doppio senso su richiesta di alcuni residenti e “caldeggiata” dall’assessore Roccasalvo. Ciononostante, lo stesso Comandante ha ammesso l’assenza di un verbale scritto a supporto di tale verifica.

Sulla vicenda sono determinati a fare chiarezza i consiglieri comunali di opposizione Neva Guccione, Cristina Cecere e Giovanni Spadaro, che hanno formalmente depositato una richiesta di accesso agli atti per verificare l’effettiva presenza dell’istanza che chiedeva quel doppio senso “ad personam, protocollata, le date e le firme dei richiedenti.

L’episodio riapre anche il dibattito sull’opportunità politica e sul potenziale conflitto d’interessi dell’assessore Roccasalvo,

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