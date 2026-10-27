Modica. Abbracci, ricordi e un salto nel tempo: dopo oltre cinquant’anni la V elementare di Santa Teresa si ritrova

MODICA, 27 Ottobre 2026 – Una serata carica di emozioni, ricordi e sinceri sorrisi quella vissuta sabato scorso presso l’Oasi del Re, dove si sono ritrovati gli ex compagni della classe quinta elementare dell’anno scolastico 1972/73 della scuola di Santa Teresa, a Modica Alta.

L’idea di questa memorabile rimpatriata è nata da Giorgio Giunta, che con pazienza e determinazione si è impegnato a rintracciare quei ragazzi che, oltre cinquant’anni fa, condividevano i banchi di scuola, le piccole marachelle, i sogni e le speranze di un’età spensierata.

A guidare quella classe c’era una figura davvero speciale: il professor Benedetto Gugliotta, per tutti semplicemente “Nitto”. Per gli alunni di allora non era un semplice maestro, ma un vero e proprio professore, un punto di riferimento autorevole capace di lasciare un segno indelebile nel cuore di ciascuno di loro.

Durante la cena si sono alternati racconti, aneddoti divertenti e ricordi custoditi gelosamente per decenni. Ognuno dei presenti ha riportato alla memoria episodi che lo scorrere del tempo non è riuscito a scalfire, riscoprendo intatta quella vicinanza nata tra le aule scolastiche.

All’appello della serata hanno risposto con entusiasmo: Giorgio Giunta, Carlo Modica, Giovanni Blandino, Nino Garaffa, Luciano Di Rosa, Antonio Blandini, Giorgio Fratantonio, Pinuccio Di Gregorio, Giorgio Pace, Marcello Petriligieri, Massimo Culmone, Giovanni Portelli, Franco Gennaro, Franco Garofalo, Roberto Modica, Andrea Angelico e Peppe Ciacera.

Più che un ritrovo tra ex compagni, l’incontro è stato un autentico viaggio nel tempo. Per qualche ora, quei ragazzi degli anni Settanta sono tornati bambini, ritrovando l’entusiasmo, la complicità e l’affetto di un tempo. Una serata speciale che resterà impressa nella memoria di tutti i partecipanti, a dimostrazione di come gli anni possano anche scorrere, ma non saranno mai in grado di cancellare i legami autentici nati nell’infanzia.

credits Antonino Giurdanella

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