Mercatino settimanale del venerdì di Comiso, M5S al fianco di ambulanti e cittadini

Comiso, 27 ottobre 2026 – Venerdì mattina il Movimento 5 Stelle di Comiso sarà presente al mercatino settimanale, nell’area in cui si svolge attualmente, per sostenere la protesta degli ambulanti e dei tanti cittadini contrari al trasferimento in una zona sperduta e periferica, fuori dal perimetro urbano e difficilmente raggiungibile senza un mezzo di trasporto.

All’iniziativa parteciperanno anche le altre forze progressiste comisane. Sarà un’occasione di confronto con commercianti e residenti e un momento di incontro con gli organi di stampa, ai quali saranno illustrate le ragioni della protesta e le posizioni delle forze promotrici.

“Il mercatino del venerdì appartiene alla storia e alla vita quotidiana di Comiso – sottolineano i componenti del gruppo territoriale -. Da decenni tantissimi cittadini lo frequentano per fare acquisti, ma anche come luogo di incontro e socialità. Come Gruppo Territoriale siamo al fianco di chi chiede che questa realtà rimanga accessibile e che ogni decisione sul suo futuro passi dall’ascolto di ambulanti e residenti. Spostare il mercatino in un’area raggiungibile quasi esclusivamente in automobile significa creare un ostacolo concreto a chi oggi ci va a piedi, soprattutto agli anziani e a chi non dispone di un mezzo proprio. La possibilità di fare la spesa e vivere la propria città non può dipendere dal possesso di un’auto”.

La richiesta della stragrande maggioranza degli ambulanti è chiara: se un trasferimento dovrà esserci, si individui un’altra area idonea all’interno del tessuto urbano, facilmente raggiungibile dai cittadini. “È una richiesta di buon senso che tiene insieme il diritto al lavoro dei commercianti e le esigenze degli acquirenti. Venerdì saremo al loro fianco per sostenerla”, concludono i 5 Stelle

Salva