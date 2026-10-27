Hussein Mahmoud premiato a Bari con la “Laudis Charta ob obfirmata Opera et Studio 2026”

Un importante riconoscimento è stato assegnato presso la Sala delle Scuderie del Castello Normanno-Svevo di Sannicandro di Bari, lo scorso 24 ottobre, a Hussein Mahmoud nel corso della cerimonia della X Edizione del Premio Letterario Internazionale Lucius Annaeus Seneca, organizzato dall’Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche, e svoltasi con il coordinamento di Massimo Massa, Maria Teresa Infante e Laura Pavia. Hussein Mahmoud è stato insignito della “Laudis Charta ob obfirmata Opera et Studio 2026” con la seguente motivazione:

“Per l’autorevole magistero universitario esercitato nel campo della lingua e della letteratura italiana, della linguistica e della traduzione, e per la feconda opera di formazione, ricerca e mediazione culturale attraverso la quale ha contribuito alla diffusione della cultura italiana nel mondo arabo e al consolidamento del dialogo tra le civiltà del Mediterraneo.

Per aver coniugato rigore scientifico, sensibilità umanistica e vocazione educativa in un percorso accademico di alto profilo, ponendo la conoscenza al servizio dell’incontro tra popoli, tradizioni e culture. Per il costante impegno nella valorizzazione della traduzione quale strumento di comprensione reciproca e per il significativo contributo offerto alla crescita culturale e formativa delle nuove generazioni”.

Hussein Mahmoud vive al Cairo (Egitto), è un intellettuale di rilievo, “costruttore di ponti” e di legami tra l’Italia e l’Egitto, accademico, critico letterario, giornalista e traduttore instancabile, che dedica la sua esistenza a unire le sponde del Mediterraneo, trasformando la parola in uno spazio di ospitalità e il sapere in un atto di profonda amicizia tra i popoli. Professore di Lingua e Letteratura italiana, è preside della School of Linguistics and Translation della Badr University in Cairo e ha svolto per molti anni attività accademica presso l’Università di Helwan, oltre a insegnare in diverse università pubbliche e private egiziane.

Membro della Commissione per la traduzione del Consiglio Supremo della Cultura egiziano, Hussein Mahmoud ha fatto della traduzione uno strumento privilegiato di incontro fra civiltà, contribuendo in maniera significativa al dialogo culturale tra l’Italia, l’Egitto e il più ampio mondo arabo.

Per la sua opera di studioso e mediatore culturale ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio speciale Flaiano di Italianistica nel 2012, assegnatogli per Mahfouz in Italia, e il Premio Elio Pagliarani per la traduzione. È stato inoltre inserito dal Ministero italiano degli Affari Esteri tra le personalità di rilievo internazionale legate allo studio e alla promozione della lingua italiana.

Nel corso della sua attività ha tradotto numerose opere dall’italiano all’arabo e dall’arabo all’italiano, contribuendo alla conoscenza nel mondo arabo di importanti autori e testi della tradizione letteraria italiana. Tra i suoi lavori più rilevanti figura la traduzione araba della Vita nova di Dante Alighieri.

Il Premio Letterario Internazionale Lucius Annaeus Seneca ha l’ obiettivo di stimolare una riflessione sulla capacità di guardare al futuro attraverso un pensiero filosofico estremamente attuale, oggi più che mai, capace di cogliere, con grande anticipo, i tempi nuovi, di indagare le trasformazioni di una società che si avviava a diventare sempre più complessa.

Giunto alla X edizione, il Premio Seneca si è svolto con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Difesa, del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, dell’Università degli Studi di Foggia, del Dicasterum de Cultura et Educatione – Città del Vaticano, del Centro Dantesco Ordini dei Frati Minori Conventuali – Ravenna, della Presidenza della Giunta Regionale della Puglia, dell’Assessorato alle Culture, Turismo, Partecipazione e Attuazione del programma del Comune di Bari e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sannicandro di Bari e di numerose Accademia Internazionali.

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