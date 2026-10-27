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Grave incidente a Marina di Ragusa: scontro tra auto e moto all’incrocio per Scicli e Donnalucata, un ferito

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Marina di Ragusa, 27 Ottobre 2026 – Un grave incidente stradale si è verificato questa sera, intorno alle 19, nel territorio di Marina di Ragusa. Lo scontro è avvenuto all’incrocio tra la Strada Provinciale 89 e la Strada Regionale 82, nel quadrivio che collega le località di Donnalucata, Scicli e Playa Grande.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte un’automobile, un’Audi, e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato il centauro: le sue condizioni hanno richiesto l’intervento immediato del personale sanitario del 118, giunto sul posto dalla postazione di Marina di Ragusa. Secondo le prime informazioni disponibili, il motociclista avrebbe riportato serie lesioni agli arti inferiori a causa del violento impatto.

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ragusa per eseguire i rilievi di rito e gestire la viabilità. Spetterà ai militari ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

A causa dei detriti e dei liquidi versati dai veicoli coinvolti, si è reso necessario anche l’intervento delle squadre specializzate per il ripristino delle condizioni di sicurezza e la pulizia del manto stradale. La dinamica precisa dell’impatto resta tuttora in fase di accertamento.

 

credit Franco Assenza

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