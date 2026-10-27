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Cronaca | Comiso

Comiso. Scontro tra un SUV e un’utilitaria: traffico paralizzato per ore e una persona ferita

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Comiso, 27 Ottobre 2026 – Scontro tra un SUV e un’utilitaria questa mattina: traffico paralizzato per ore e una persona ferita.
L’incidente si è verificato intorno alle 9.30, quando per cause ancora in corso di accertamento i due veicoli sono entrati in collisione. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Vittoria – con il Nucleo Operativo e Radiomobile – e i militari della Stazione di Comiso, impegnati sia nei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro sia nella gestione della viabilità.
L’impatto ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale: il traffico in uscita dal centro di Comiso e diretto verso l’aeroporto è rimasto deviato per circa quattro ore, mentre notevoli disagi si sono registrati anche nelle arterie che conducono verso il centro cittadino.

 

credit Franco Assenza

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