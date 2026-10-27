Carabinieri ad Acate: denunciati tre minorenni per droga e furto, segnalato un 19enne

ACATE, 27 Ottobre 2026 – Controlli a tappeto sul territorio da parte dei Carabinieri della Stazione di Acate e della Compagnia di Vittoria. Le operazioni, mirate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati contro il patrimonio, si sono concluse con tre minori denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania e un giovane segnalato alla Prefettura di Ragusa.

Nel corso di un posto di blocco serale dedicato alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno intimato l’alt a una vettura guidata da un diciannovenne, con a bordo un amico di sedici anni. L’intenso odore di sostanza stupefacente proveniente dall’abitacolo ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo ed effettuare una perquisizione personale e veicolare. Il sedicenne, seduto al lato passeggero, ha consegnato spontaneamente undici involucri di hashish per un peso complessivo di dieci grammi. La successiva perquisizione domiciliare effettuata a casa del minorenne ha permesso di rinvenire ulteriori dieci grammi della stessa sostanza. Visto il frazionamento della droga in dosi, per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio alla competente Autorità Giudiziaria minorile. Il diciannovenne alla guida, che nascondeva addosso una singola dose di hashish, è stato invece segnalato alla Prefettura di Ragusa per la detenzione finalizzata all’uso personale.

Sempre nel territorio di Acate, i militari della Compagnia di Vittoria hanno intercettato un ciclomotore con a bordo due giovanissimi di quattordici e quindici anni. Dai riscontri immediati effettuati sulle targhe e sul telaio, il mezzo è risultato essere stato rubato in via Duca d’Aosta. Messa di fronte all’evidenza dei fatti, la coppia ha confessato le proprie responsabilità: il ciclomotore è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario, mentre i due ragazzi sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso.

Si ricorda che tutte le ipotesi accusatorie formulate in questa fase dovranno trovare la necessaria conferma allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza come legislativamente previsto.

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