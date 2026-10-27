Al via la XVI stagione culturale del Caffè Letterario Quasimodo “Gruppo di Ispica”

Ispica, 27 ottobre 2026 – Il Caffè Letterario Quasimodo “Gruppo di Ispica”, emanazione di quello di Modica, inizierà a fine ottobre la sua XVI stagione culturale 2026-2027. Anche a Ispica ripartono dunque i “Sabati Letterari”. Un ciclo di 8 Appuntamenti da Ottobre a Maggio per condividere la bellezza del teatro, della poesia, della storia locale, della musica e della narrativa.

Il I appuntamento del 31 Ottobre 2026, alle ore 17.30, presso lo Spazio Cultura “Maestro Francesco Iozzia” (Ex Chiesa della Sciabica, Piazza 2 Ottobre) vedrà una Performance teatrale sul tema: “Coscienze contro l’umanità perduta“, a cura del Nuovo Teatro Popolare di Ispica. Porteranno il saluto la Prof.ssa Gabriella Bruno , Assessore alla cultura del Comune di Ispica, Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo e Daniela Fava, Coordinatrice del Caffè Quasimodo “Gruppo di Ispica “. L’evento sarà arricchito dagli intermezzi musicali di Fabio Bruno (chitarra) e Biagio Solarino (voce). Coordinerà la serata sarà Fiorenza Cirmi, Regista Nuovo Teatro Popolare Ispica.

“Iniziando questa XVI stagione culturale, afferma la coordinatrice del “Gruppo di Ispica, Daniela Fava, rivolgo a tutti l’invito a partecipare e , in particolare, a chi già conosce e segue il Caffè Letterario “Quasimodo”; mi auguro che la nuova stagione possa essere vissuta dalla città come un appuntamento da condividere, uno spazio nel quale ritrovarsi e nel quale ciascuno possa sentirsi parte di una comunità. I nostri incontri vogliono essere occasioni per conoscere libri e autori, riscoprire la nostra storia, ascoltare poesie e racconti, incontrare artisti e studiosi, ma anche semplicemente trascorrere insieme un pomeriggio diverso, all’insegna della cultura e della riflessione”.

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